Localizan en Viveiro (Lugo) una granada de mortero durante la limpieza de una vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos, Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (Tedax-Nrbq) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia recogieron una granada de mortero localizada por un ciudadano en Viveiro (Lugo) durante la limpieza de una vivienda.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos sucedieron en la jornada del martes cuando un ciudadano explicó que encontró un artefacto explosivo en una casa que estaba limpiando en el barrio de Montalván de la localidad.

Hasta el punto se desplazó el grupo local de Seguridad Ciudadana, así como la Policía Científica de la Comisaría de Viveiro que constataron que se trataba de un proyectil de artillería.

Ante esto, acotaron y custodiaron la zona y requirieron la presencia de los Tedax-Nrbq que, una vez en el lugar, adoptaron las medidas necesarias y comprobaron que se trataba de una granada de mortero, psoiblemente del calibre 60.

De esta forma, procedieron a recogerla y trasladarla a las dependencias donde será estudiada y destruida.

Ante estos hallazgos, la Policía Nacional aconseja no manipular el artefacto y evitar cualquier contacto por parte de otra persona; señalizar el lugar evitando que el artefacto quede oculto, notificarlo a la mayor brevedad al Cuerpo de seguridad competente más cercano.