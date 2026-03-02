El lucense Brais Revaldería llevará al festival de Texas su experiencia inmersiva sobre la Rapa das Bestas de Sabucedo

Archivo - Participantes durante de A Rapa Das Bestas, a 5 de julio de 2025, en Sabucedo, Pontevedra, Galicia (España) - Agostime - Europa Press - Archivo

LUGO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gallego Brais Revaldería, natural de Lugo, presentará en Estados Unidos su proyecto 'Fillos do Vento: A Rapa', una propuesta inmersiva centrada en la Rapa das Bestas de Sabucedo, en A Estrada (Pontevedra).

La obra celebrará su estreno en Norteamérica dentro del festival SXSW 2026, que se celebra en Austin (Texas), tras haber pasado previamente por Cannes y Sevilla. La pieza ha sido seleccionada en la categoría oficial XR Experience Spotlight y podrá verse del 15 al 17 de marzo en el Fairmont Hotel de la ciudad texana.

Con esta nueva parada internacional, el proyecto consolida su recorrido exterior después de haber sido uno de los tres trabajos nominados en su sección en el Festival de Cannes, donde tuvo su premiere internacional en el Marché du Film en 2025. Posteriormente fue presentada en España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

'Fillos do Vento: A Rapa' es el resultado de siete años de grabaciones consecutivas en las montañas de Sabucedo. Revaldería, que cuenta con dos premios Emmy por su colaboración con HBO en producciones como Westworld y Game of Thrones, ha documentado durante todo ese tiempo una de las tradiciones más singulares de Europa.

La Rapa das Bestas, con más de cinco siglos de historia documentada y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, mantiene vivo un ritual comunitario en el que los vecinos conducen a los caballos salvajes desde el monte hasta el curro para marcarlos, desparasitarlos y cortarles las crines, en una práctica transmitida de generación en generación.

Lejos de plantearse como un largometraje convencional, la obra adopta un formato inmersivo con proyección panorámica de 270 grados, imagen en 8K y sonido ambisónico espacializado, al que se suma un sistema de difusión aromática que recrea los olores del entorno natural gallego. El material visual procede íntegramente de grabaciones documentales reales realizadas en distintas ediciones de la Rapa, sin recreaciones ni imágenes generadas digitalmente.

De esta forma, la experiencia sitúa al espectador en el centro de la acción, desde la bajada al monte hasta el desarrollo del curro, y propone una mirada contemporánea sobre cuestiones como la identidad, el territorio y los cambios culturales en el ámbito rural, en un contexto en el que surgen nuevos debates como la implantación de parques eólicos en el paisaje tradicional.

El proyecto cuenta con la codirección y producción artística de María Fernanda Ordoñez Morla, mientras que la producción ejecutiva está en manos de Pedro Revaldería, de Evernia Media. La producción corre a cargo de Cinexin Studios, con la colaboración de equipos técnicos de España, Estados Unidos y Latinoamérica.

La iniciativa recibió el respaldo de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Ayuntamiento de A Estrada y el Consulado General de España en Nueva York, y está vinculada a 100 Sutton Studios, firma con sede en Nueva York y Galicia fundada por el propio Revaldería y especializada en narrativa inmersiva y proyectos XR de proyección internacional.