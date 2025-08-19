Luis Insua (PP), nuevo alcalde de Fisterra (A Coruña) al prosperar la moción de censura

FISTERRA (A CORUÑA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El popular Luis Insua ha sido elegido este martes nuevo alcalde de la localidad coruñesa de Fisterra al prosperar la moción de censura contra la regidora Áurea Domínguez Sisto (Alternativa dos Veciños) impulsada por el PP y que ha contado con el apoyo del edil díscolo del partido de gobierno, Francisco Martínez Traba.

Como estaba previsto, con este apoyo, Insua ha logrado la mayoría absoluta del pleno municipal, cumpliendo así los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la directriz que impedía una iniciativa de este tipo si dependía del voto de un tránsfuga.

La sesión, que se ha celebrado en un abarrotado salón del Mercado Cultural del municipio, ha comenzado con las palabras del candidato a la Alcaldía, que ha defendido que esta moción no es "un acto de revancha", al tiempo que ha asegurado que de ella saldrá "un gobierno fuerte y sensato" después de un mandato "inestable y complicado", donde, ha apuntado, "los grandes proyectos siguen sin salir adelante".

A continuación, la hasta ahora alcaldesa ha señalado que el Grupo Popular "no dio explicación de la motivación ni hizo público el pacto que hicieron con el díscolo", dando a entender, en su opinión, "que se trata de un oscuro pacto" con intereses "particulares y espurios".

"Conveniencias, para uno y para los otros, que nada tienen que ver con la gestión que el equipo de gobierno estaba realizando a favor de Fisterra", ha reivindicado Áurea Domínguez en una intervención que ha sido acompañada en varios momentos por el aplauso de parte del público asistente.

(HABRÁ AMPLIACIÓN Y FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES)