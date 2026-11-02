Luis López reivindica la "estabilidad" de su mayoría en la Diputación de Pontevedra, que gestionará 261 millones en 2027

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, interviene en la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha reivindicado la capacidad de su gobierno para aprobar año tras año los presupuestos en tiempo y forma gracias a su mayoría absoluta --la única de las cuatro instituciones provinciales en las que un solo partido la tiene-- y que le permite no tener que hacer rebajas de ningún tipo" en unas cuentas que para el año 2027 ascenderán a 261,8 millones, casi un 10% más, 23,2 millones más.

Así lo ha destacado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, en la que ha asegurado que los presupuestos volverán a estar marcados por la colaboración con los ayuntamientos, a los que el ente provincial inyectará este año 325 millones a través de planes ordinarios y extraordinarios.

En una intervención en la que ha subrayado que él "no faltará al respecto" de la Cámara dando "plantón" a la comisión como "hizo durante siete años" su "antecesora", en referencia a la socialista Carmela Silva, ha subrayado que el presupuesto es fruto de la estabilidad y gestión de su gobierno. Además, ha puesto en valor que, tras saldar "la deuda de 25 millones heredada" del bipartito, la institución ya suma dos años con deuda cero.

Luis López ha señalado que la cooperación con los 61 ayuntamientos vuelve a marcar las cuentas al destinarse "por cuarto año consecutivo uno de cada tres euros a invertir en los ayuntamientos a través del servicio de Cooperación, con casi 82 millones, un 8% más". Una partida que eleva el compromiso con los municipios hasta los 325 millones si se añaden los recursos ya aprobados de otros planes estratégicos.

Según ha dicho, se trata de cuatro Planes extraordinarios de infraestructuras deportivas (28 millones), dos Planes Extra (73 millones), el Vía Depo (8 millones) o el Espazo Depo (20 millones). "Más de 325 millones destinados a financiar todos los pequeños y medianos municipios, sin distinción de color político". Una cifra que, conforme ha apuntado, podría crecer con la suma del servicio de Asistencia Intermunicipal, cuyo presupuesto subirá en 2027 un 10% (4,2 millones), y otros como la ayuda al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que roza los 3,5 millones.

"Al contrario de hace cuatro años, nosotros no somos una diputación de dos ciudades ni tampoco solo de 59 ayuntamientos. Somos la diputación de toda la provincia", ha afirmado el presidente, que ha enumerado también los planes de inversión de la administración provincial en Vigo y Pontevedra.

Según ha detallado, la primera cuenta de nuevo con una reserva de 5 millones para firmar convenios de cooperación, un compromiso que se eleva hasta os 67 millones al incluir las partidas para el estadio de Balaídos, la recuperación del Cine Fraga, la captación de rutas para Peinador o las obras en la piscina de Teis, Finca Matías, la humanización de San Toque o la carretera del Calvario, entre otras.

Lo mismo ocurre, ha manifestado, con Pontevedra, donde a los 2,5 millones reservados para los convenios se suman inversiones por valor de 43 millones dirigidos a la vía verde entre Arcade y la ciudad, la apertura de los jardines de Santa Clara, la renovación del césped de Pasarón, la Bienal de Arte del 2027, la reforma de Príncipe Felipe o la intervención en la carretera de Salcedo. "Pese al bloqueo, la Diputación está invirtiendo como nunca en ambas ciudades", ha afirmado.

Luís López se ha referido a otras partidas, como la destinada al deporte, con 11,2 millones; el turismo sostenible que caracteriza a las Rías Baixas, con 9,3 millones para seguir impulsando los atractivos de la provincia como los festivales, las fiestas de interés turístico o la gastronomía. A ellos, ha añadido la cultura, que eleva sus fondos en un 63% con respecto al año 2023; así como los destinados a atender los 1.600 kilómetros de la red de carreteras provinciales, que superan los 40 millones.

"Se nos pedía romper con el servilismo de toda una institución hacia dos ciudades y hoy, tanto los pequeños y medianos ayuntamientos como Vigo y Pontevedra reciben que nunca para invertir, con más de 2.000 obras y 600 millones de euros movilizados", ha afirmado.

CRÍTICAS DEL PSDEG

Enfrente, el diputado socialista Carlos López Font ha sostenido que si las partidas son "históricas" se deba a la "buena marcha de la economía" gracias al Gobierno de Sánchez toda vez que la mayor parte de las asignaciones que reciben las diputaciones provienen del Estado. "Escuchándole parecería que estamos ante una administración que genera estos incrementos, cuando esto no es cierto", ha dicho.

Además, ha argumentado que los presupuestos presentados por Luis López demuestran que "no hay ningún proyecto nuevo" en su gobierno, sino que se trata de la continuación de muchas medidas del gobierno anterior que sí apostó por nuevas actuaciones. Con todo, ha lamentado que haya medidas en las que el PP no siguió el "camino innovador" del anterior gobierno y optase por "destruir políticas ya consolidadas".

También ha criticado el gobierno provincial regalase "dinero de toda la provincia" a una entidad bancaria con la compra del Cine Teatro Fraga de Vigo, un banco que "tiene una enorme deuda con la ciudad Vigo y con toda Galicia". "Tenían una magnífica oportunidad para encabezar la reivindicación de la ciudad para que fuese cedido a la ciudad de forma gratuita", ha dicho en una intervención en la que ha criticado el "bajo nivel de ejecución". "Desde el afecto personal que le tengo, que lo sabe, espero que el próximo año no tenga que comparecer usted ante este Parlamento", ha finalizado.

Por su parte, el diputado del BNG Paulo Ríos ha criticado que el presidente provincial acuda a la Cámara al final del mandato dicinedo que su plan estrella es el de cooperación puesto en marcha por el gobierno anterior. "Dice bastante poco de su acción política", ha sostenido para asegurar también que lo que queda claro es que "lo que había antes era la Diputación del PP, ni de ciudades ni de ayuntamientos, del PP".

Además, ha sostenido que la institución provincial ha dejado de ser pionera en múltiples asuntos como la defensa de la memoria histórica, las políticas de igualdad y prevención de la violencia machista o la gestión de los residuos y el medio ambiente. "Hicieron rebajas sin que nadie les obligara", ha afirmado en una comparecencia en la que ha asegurado que el PP prefiere utilizar los presupuestos para "perpetuarse en el poder" y "alimentar una serie de redes caciquiles".

Por último, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado que resulta "increíble" que en siglo XXI la mera presencia de un representante público en la Cámara sirva para marcar diferencias ente dos formas diametralmente diferentes de entender la política, de entender la lealtad institucional y la vocación de servicio a los ciudadanos.

Además, ha contrapuesto la estabilidad de las instituciones del PP a la "vergonzosa situación" que vive "un país paralizado por la incapacidad del gobierno socialista, apoyado por el BNG, incapaz de cumplir con sus obligaciones mínimas".

Pazos ha sostenido que, tras la marcha de Carmela Silva la Diputación de Pontevedra se ha vuelto a convertir en un escudo que protege a todos los ayuntamientos en lugar de un "ariete con el que arremeter contra los ayuntamientos que no comparten siglas o lealtades" con su entonces gobierno. "De hecho, podemos asegurar que Luis López se ha reunido con más alcaldes y alcaldesas en cuatro años que Carmela Silva en ocho", ha dicho para asegurar que esta diputación "no veta a los regidores por su afiliación política".

Por último, ha celebrado que se trata del mayor presupuesto de la historia provincial y también el "más municipalista" de toda la democracia.