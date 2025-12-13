Luz Casal actuará en el Teatro Afundación de Vigo el 26 de febrero de 2026

Luz Casal actuará en el Teatro Afundación de Vigo el 26 de febrero de 2026
Luz Casal actuará en el Teatro Afundación de Vigo el 26 de febrero de 2026 - CÁVEA PRODUCCIONES
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 12:25
Seguir en

   VIGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La cantante Luz Casal actuará en el Tetro Afundación de Vigo el jueves 26 de febrero de 2026, en el marco de su gira 'Me voy a permitir'.

   Tal y como ha trasladado la organización del evento, Cávea Producciones, en una nota de prensa, el espectáculo será a las 20.30 horas y será un "puente entre pasado y futuro".

   Así, han indicado que en el concierto la artista estará acompañada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma "Baldo" y Borja Montenegro.

   Las entradas ya se encuentran a la venta en la web Ataquilla.com, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y los 70,00 euros, con posibles gastos, según el sector.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado