Luz Casal actuará en el Teatro Afundación de Vigo el 26 de febrero de 2026 - CÁVEA PRODUCCIONES

VIGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante Luz Casal actuará en el Tetro Afundación de Vigo el jueves 26 de febrero de 2026, en el marco de su gira 'Me voy a permitir'.

Tal y como ha trasladado la organización del evento, Cávea Producciones, en una nota de prensa, el espectáculo será a las 20.30 horas y será un "puente entre pasado y futuro".

Así, han indicado que en el concierto la artista estará acompañada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma "Baldo" y Borja Montenegro.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la web Ataquilla.com, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y los 70,00 euros, con posibles gastos, según el sector.