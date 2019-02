Máis de 200 persoas maniféstanse na Coruña e Pontevedra para protestar contra a caza e o uso de cans

Publicado 03/02/2019 17:03:07 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Máis de 200 persoas manifestáronse este domingo na Coruña e en Pontevedra para protestar contra a caza e os malos tratos animais, en dous actos convocados pola plataforma NAC Non Á Caza e a protectora Os Palleiros.

Na Coruña, a concentración foi organizada pola plataforma NAC e comezou ás 12,00 horas no Obelisco. Con berros como 'Non á caza con galgos e outras razas', 'Dereito xa para os animais' e 'Xa abonda de malos tratos animais', os máis de 200 manifestantes desprazáronse polas rúas da cidade acompañados de multitude de cans até a porta do Concello na Praza de María Pita.

Alí, ademais da lectura do manifesto de NAC, o educador canino Octavio Villazala leu un poema escrito para o acto centrado nas lebres e os galgos. Así mesmo, os manifestantes acabaron a concentración cantando unha versión da canción italiana 'Bela ciao'.

"A canción foi unha maneira moi bonita de acabar o acto de forma alegre. Estamos moi contentos da acollida que tivo a concentración", sinalou a coordinadora da manifestación de NAC na Coruña, María Martínez, quen lembrou que este domingo tamén se celebraron protestas en 35 cidades de toda España.

Así mesmo, o portavoz do grupo en defensa dos animais Libera, Rubén Pérez, quen tamén se sumou á manifestación, apuntou que esta concentración "mostra a oposición social aos campionatos e a outros actos que realiza a Federación Galega de Caza".

PONTEVEDRA

Pola súa banda, en Pontevedra, a protectora Os Palleiros tamén reuniu a máis de 200 persoas na súa protesta contra a caza e contra a lei sobre a tenencia de animais potencialmente perigosos.

No seu caso, a manifestación iniciouse na Praza de España a partir das 13,00 horas e con berros como 'Os cans non son asasinos' ou 'Esta loita ímola a gañar', os asistentes percorreron en círculo as rúas da Zona vella da cidade até volver ao momento de saída.

"Varios colectivos uníronse á protesta, como o Partido Animalista Contra os Malos tratos Animais (Pacma). Estamos satisfeitos da acollida que tivo", asegurou a Europa Press a presidenta de Vos Palleiros, Gloria Cubas.