Maite Flores se despide de la carrera al rectorado de la USC: "Solo había dos opciones, ganar o perder"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Óptica Maite Flores se despide de la carrera al rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras alcanzar el 31,82% del voto ponderado frente al 61,65% de Rosa Crujeiras, rectora electa. "A mí me gusta ser directa y analizar los resultados, aquí solo había dos candidatas y dos opciones, ganar o perder", ha aseverado Flores.

En declaraciones a los medios tras conocer los resultados, la catedrática ha calificado la jornada electoral de este miércoles de "histórica", ya que la comunidad universitaria ha elegido a la primera mujer rectora en los más de 500 años de historia de la USC.

"En este caso, la comunidad universitaria quiso que la ganadora fuese Rosa Crujeiras, por lo que no hay que jugar a la adivinanzas para saber quién perdió. Teníamos confianza en la remontada porque percibíamos que los apoyos de nuestra candidatura iban a más, pero no llegamos a tener el respaldo suficiente para ganar, esa es la única realidad que vale", ha reconocido.

Además, ha asegurado que los resultados "no van a cambiar su estilo" y ha rechazado hacer "piruetas dialécticas" para explicar los resultados alcanzados. "La verdad es que esa forma no va conmigo, a mí me gusta ser directa y analizar los resultados", ha señalado.

También ha aprovechado su comparecencia para agradecer a su equipo, a su familia y a los medios de comunicación y ha reconocido sentirse "querida" durante la campaña, con todo, ha terminado citando a Julio Anguita y a su célebre frase: "Queredme menos y votadme más"

"Por lo tanto, a partir de hoy, Maite Flores vuelve a ser una profesora y una investigadora más de esta universidad, que pasa a estar a disposición de la profesora Rosa Crujeiras, ahora rectora, con toda la humildad del mundo para ayudar a construir una USC mejor", ha concluido.

