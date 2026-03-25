Una manifestación protestará este domingo contra las agresiones a personas trans y reclamará "más derechos" para ellas

Presentación de la manifestación por el Día de la Visibilidad Trans, a 25 de marzo de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por la sección juvenil de Arelas en Santiago de Compostela, llama "a toda la sociedad gallega" a movilizarse este domingo contra las agresiones y "retrocesos" a costa del colectivo trans y reclamar "más derechos", de modo que se tengan cuenta en la legislación a las personas migrantes, no binarias y menores de 12 años.

"Los derechos trans son derechos humanos. Nuestra existencia no es un debate; no es una ideología, es una realidad", ha expresado la activista Alicia Arruti en una rueda de prensa celebrada este miércoles a propósito de esta convocatoria, planeada dos días antes del Día de la Visibilidad Trans (31 de marzo).

La marcha partirá a las 12.00 horas de la Praza 8 de Marzo y terminará en el Obradoiro, donde la organización leerá un manifiesto al que ya se han adherido más de 120 organizaciones de todo tipo: colectivos sociales, sindicales, vecinales, políticos y culturales.

Arruti ha alertado de que "el auge del odio y la extrema derecha" está provocando un "aumento considerable del rechazo a la comunidad LGTBIQ+", con ejemplos recientes como el ataque de cerca de una decena de personas a una mujer trans en León y una agresión homofóbica en Pontevedra. "No solo salimos para reclamar avances, sino para mantener los derechos conquistados", ha defendido.

En este contexto, la organización se "solidariza" con la situación política que atraviesa Portugal, "donde las personas trans van a volver a ser patologizadas" con la aprobación, en primera fase, de una reforma de la ley de identidad. La modificación introducida reintroduce el requisito de contar con un informe médico.

En cuanto a los derechos por conquistar en España, la activista ha aludido a varios grupos que quedaron "excluidos" de la ley aprobada en 2023, que sí recoge el principio de autodeterminación. Ha nombrado a las personas trans migrantes, que, en muchos casos, "han huido de países autoritarios y tránsfobicos buscando cambiar de sexo" en España, donde han hallado "numerosos impedimentos" burocráticos.

Esta es una situación "muy parecida", ha dicho, a la que viven las infancias trans menores de 12 años y a las personas no binarias, que, en este último caso, tienen "muchos problemas" para acceder al cambio de nombre o a tratamientos médicos.

OTRAS REIVINDICACIONES

Entre otras reivindicaciones, piden "protección legal efectiva" para el colectivo trans; acceso "digno" a la salud, a la educación y al empleo; "freno inmediato" a las políticas transfóbicas; formación obligatoria en identidad de género para docentes y personal sanitario y programas de refugio para personas perseguidas en sus países.

Además, solicitan a la Xunta de Galicia que reforme el protocolo educativo elaborado en relación a este colectivo y que lo adapte a la Ley Trans, actualmente vigente.