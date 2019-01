Manifestación en Santiago para pedir unas pensiones "decentes y dignas"

Publicado 26/01/2019 14:23:42 CET

La CIG ha señalado que "no está dispuesta a permitir" que el sistema público de pensiones "se convierta en un sistema de caridad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.000 personas se han manifestado este sábado en Santiago de Compostela para pedir unas pensiones "decentes y dignas", bajo el lema 'Xa é hora de recuperar os nosos dereitos' --Ya es hora de recuperar nuestros derechos--, ante el aumento de la edad de jubilación.

Convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), la marcha ha arrancado a las 12,00 horas en el Parque de la Alameda de Santiago, y ha recorrido las calles de la ciudad hasta la Plaza de Platerías.

La manifestación estaba encabezada por una pancarta portada por representantes sindicales de la CIG que rezaba 'Por unhas pensións públicas digas e garantidas' --Por unas pensiones dignas y garantizadas--.

Con cánticos como 'Movilización en defensa das pensións', 'Non faltan cartos, sobran ladróns', 'Non, non, non, ao roubo das pensións' y 'Feijóo déixate de narcos e defende os nosos cartos', los pensionistas recorrieron las vías portando banderas independentistas gallegas.

"Entendemos que el calendario de reformas que el Gobierno actual tiene previsto, como anunció en días pasados, de alargar la edad de jubilación, el propio decreto aprobado en diciembre que lo que hace es cercenar y eliminar el derecho a la jubilación a los 61 años, junto a la continuación de las reformas del 2011 y del 2013, han provocado que hoy tengamos un empobrecimiento generalizado de las pensiones", ha asegurado el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril.

En este sentido, Carril ha señalado que la sociedad está "bajo amenazas constantes de deterioro de las pensiones públicas" y ha añadido que la CIG "no está dispuesta a permitir" que el sistema público de pensiones "se convierta en un sistema de caridad".

"Pretenden, de una forma descarada, que los planes privados de pensiones sean los que sustituyan la necesidad de unas pensiones públicas. Entendemos que tener derecho a una pensión pública digna es un derecho fundamental, es la conquista de muchas décadas de lucha obrera", ha sentenciado el secretario xeral de la CIG.

La concentración ha estado amenizada por un grupo de música folclórica gallega. En ella, también han estado presentes varios colectivos de emigrantes retornados que gritaban: 'Feijóo escoita, os emigrantes estamos en loita'.

DEROGAR REFORMAS

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también ha estado presente en la manifestación y ha señalado que su partido "no puede entender cómo, con el cambio de Gobierno, no se derogaron algunas de las contrarreformas laborales que están menoscabando derechos".

Asimismo, Pontón ha asegurado que "no puede haber una agenda social si no se recuperan los derechos de las pensiones" y ha pedido situar la edad de jubilación en los 65 años, y calcular la pensión sobre los 15 años "de la mejor etapa laboral de las personas".

"Hay que poner en marcha medidas que garanticen la viabilidad y el futuro del sistema público de pensiones porque las personas tenemos derecho a poder jubilarnos. La conquista de unas pensiones dignas fue una de las más importantes en los últimos años y no podemos dar ni un paso atrás", ha añadido la portavoz del BNG.