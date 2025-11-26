En marcha un operativo contra el narcotráfico en zonas de Arousa, que incluye registros con excavadoras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) tienen en marcha un operativo contra el narcotráfico en zonas de Arousa, donde se ha podido ver el uso de excavadoras para algún registro.

Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, la operación policial comenzó en la mañana de este miércoles y, por el momento, se realizaron tres registros.

Losada ha detallado que esta operación, que se desarrolla en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa y se encuentra bajo secreto de sumario, es continuidad a otra que se produjo, hace unas semanas, en otra comarca gallega.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha felicitado a la Policía Nacional por "su profesionalidad, exhaustividad y compromiso" en la lucha contra el narcotráfico. "La sociedad puede estar segura de que en esta lucha difícil y continua contra el narcotráfico contamos a nuestro favor con los mejores profesionales", ha sentenciado.