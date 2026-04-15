En marcha un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de O Salnés

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional tiene en marcha este miércoles un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes y lleva a cabo diversos registros en la zona de O Salnés.

Según fuentes consultadas por Europa Press, una de las entradas se produjo en un piso ubicado en las inmediaciones la plaza de Ravella, frente a la casa consistorial de Vilagarcía.

La operación continúa en marcha y, por el momento, no han trascendido más datos.