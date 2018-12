Marcos Cal reivindica el liderazgo de Bruzos y Quinteiro lo "plural" de su lista al Consello de En Marea

Publicado 26/11/2018 13:48:17 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de En Marea Marcos Cal y Paula Quinteiro han valorado este lunes la lista del sector crítico con la actual dirección de la formación rupturista, que encabeza el exdiputado en las Cortes David Bruzos.

Cal, que, de hecho, figura en esta lista, ha respondido a las preguntas de los periodistas que ve "muy positivo" el "liderazgo" de Bruzos, quien tiene, a su juicio, "muchísimo que aportar".

Por su parte, ha rechazado "entrar" en valoraciones sobre si el proceso ha estado tutelado por Podemos, y ha abogado por trabajar "en positivo", ya que son los inscritos los que ahora "tienen que decidir" y "aún falta mucha más gente" por aportar.

A su lado en la rueda de prensa, que abordaba la violencia machista y medidas de En Marea para combatirla, Quinteiro ha explicitado su apoyo a esta candidatura, que, a su juicio, es "muy plural" e integra "la mayor parte" de las mareas municipales.

Cuestionados sobre la incidencia que pueda tener el resultado del proceso en la continuidad de Villares al frente del Grupo Parlamentario, Quinteiro ha respondido que cree que el debate en curso y el de la dirección de En Marea "no están vinculados", ya que el actual "no es un debate nominal", sino sobre la forma en que se organiza el espacio de confluencia. "No los vincularía en absoluto", ha resuelto.

El sector crítico con la actual dirección de En Marea, agrupado en la llamada Mesa de la Confluencia, alcanzó a última hora del viernes un acuerdo para presentar una única lista en las elecciones internas del partido instrumental que estará encabezada por un candidato de consenso, el exdiputado en las Cortes David Bruzos.

Por su parte, los diputados en el Parlamento de Galicia Davide Rodríguez, Pancho Casal y Paula Verao acompañan a Luís Villares en su lista al Consello das Mareas, en la que también figuran la eurodiputada Lidia Senra y la actual viceportavoz del partido instrumental, Ana Seijas.