En Marea acusa a Feijóo de tratar a los lucenses "como ciudadanos de segunda"

Publicado 17/09/2018 14:09:08 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de tratar a los vecinos de Lugo "como ciudadanos de segunda" en relación a la ausencia de compromisos con la ciudad, algo que ha encuadrado en el comportamiento de Partido Popular con aquellos municipios en los que no gobierna, una actitud que el portavoz cree derivada del "sectarismo" de los populares.

Villares ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la capital lucense junto con la diputada de En Marea Paula Vázquez Verao y la portavoz de Lugonovo, Cristina Pérez Herráiz.

Allí, el portavoz rupturista ha avanzado que el Grupo Parlamentario que encabeza presentará tres iniciativas en el Pazo do Hórreo para reclamar explicaciones a la Xunta sobre la anulación del trámite que amplía los usos de los terrenos del antiguo Xeral y emplazar así el centro integral de salud.

"Queremos saber qué se firmó, por qué se anuló el día de la moción de censura, si tiene alguna relación con la caída inminente del gobierno de Mariano Rajoy y si esto responde a una política sectaria y caciquil", ha apuntado.

"¿Qué te hicimos los lucenses para que nos trates así, como ciudadanos de segunda?", se ha preguntado Villares en alusión a Feijóo, al que ha recordado la inauguración todavía pendiente del nuevo auditorio de la ciudad y la falta del servicio de hemodinámica 24 horas en el Hospital Lucus Augusti.

A ello, el magistrado ha sumado la situación del barrio de La Residencia, que ha calificado "de especial gravedad". De hecho, Villares ha indicado que "se trata de una constante en el conjunto de la ciudad, donde por ejemplo está la cuestión de la unificación de las oficinas de empleo de la ciudad".

"No es algo exclusivo de Lugo si no que forma parte del sectarismo que el PP aplica en todos los municipios gallegos para buscar el propio interés y beneficios para el partido. Y en el caso de que no sea así no tiene reparos en perjudicar a la ciudadanía. Donde gobierna, en cambio, lo que ofrece es caos como en el ciudad de Ourense, la única de las cuatro ciudades gallegas que no tiene unos presupuestos aprobados", ha sentenciado.

RESIDENCIA DE MAYORES

Por su parte, la diputada Paula Vázquez Verao se ha centrado en la anulación de un proyecto de construcción de una residencia de mayores en la ciudad de Lugo, que supone "una falta absoluta de palabra por parte del presidente de la Xunta, quien en el propio discurso de investidura se comprometió a dotar a las siete grandes ciudades de una residencia".

"En febrero de 2017 anunciaba el plan Coma na Casa, con un proyecto de 47 millones de euros y en septiembre de 2018 apenas se contemplan en el presupuesto 700.000 euros", ha criticado la parlamentaria rupturista.

Por su parte, la portavoz de Lugonovo en el consistorio local, Cristina Pérez Herráiz, también ha pedido a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que explique el trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento en relación a este asunto.

De este modo, ha incidido en que el gobierno local debe arrojar luz sobre la construcción de la residencia, ya que el convenio está "a punto" de ser firmado con la Xunta". Así, Pérez Herráiz ha asegurado que en el primer borrador se contemplaba la exención del IBI a la Xunta de forma indefinida, "cuando por ley son máximo cuatro años".