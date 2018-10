En Marea pide a la Xunta que no ceda al "chantaje" de Povisa, que emplea al personal para "obtener más dinero público"

Publicado 29/09/2018 10:56:50 CET

Eva Solla recuerda que "año tras año" la empresa "registró beneficios", por lo que la entrada en concurso de preacreedores es "sorprendente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

En Marea ha exigido a la Xunta que no ceda al chantaje de Povisa, que "intenta emplear a los trabajadores como moneda de cambio para obtener más dinero público"; ya que, después de "registrar beneficios año tras año", resulta "sorprendente" el anuncio de entrada en concurso de preacreedores.

Así lo ha recordado la diputada de En Marea Eva Solla en un comunicado remitido este sábado a los medios para mostrar su "preocupación por los empleos" y "por la atención sanitaria" de los trabajadores, tras conocerse la noticia de preacreedores anunciada por Povisa.

"Se trata de una noticia sorprendente teniendo en cuenta que esta empresa se ha lucrado en las últimas décadas de numerosos convenios singulares con la sanidad pública, como en el año 2014, en el que, pese a presentar beneficios, los trabajadores se enfrentaron a despidos, lo que llevó a protestas y huelgas", ha recordado lo diputada de En Marea.

En esta línea, ha apuntado también que, "en 2015, la empresa volvió a presentar 7,6 millones de euros de beneficios y, al año siguiente, más de 16 millones de beneficios". "Y a nivel global el holding empresarial A Nosa Terra tiene unos beneficios muy importantes, con un 63% de beneficio en el último año", ha señalado.

Ante esta situación, Eva Solla ha denunciado que, "después de beneficiarse durante años de recursos públicos y detrayendo, en muchas ocasiones, partidas que tendrían que ser investidas en la sanidad pública, ahora se emplea a los trabajadores como moneda de cambio para obtener mejores condiciones".

Por ello, En Marea ha asegurado que "no va a aceptar" que "se emplee a los trabajadores como moneda de cambio" y tampoco que "se tenga que destinar más dinero público a sufragar los beneficios de esta empresa". "Si entra en concurso de preacreedores es porque la gestión hecha desde la propia empresa fue negativa", ha afirmado Solla.

CASO DEL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

Asimismo, En Marea ha recordado que ya denunció que, en el caso del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, "tenía que haberse hecho con mayor superficie, mejores servicios y más camas", pero "la Xunta es cómplice de que este hospital sea más pequeño, para permitir que continuase el negocio del dueño de este holding empresarial", ha indicado la diputada gallega.

"Ahora nos encontramos ante un nuevo chantaje con el equipo de personal por el medio, cuando no tienen responsabilidad alguna de la gestión", ha incidido.

BENEFICIOS SUFICIENTES PARA MANTENER LOS SALARIOS

En concreto, En Marea ha exigido a la Xunta que no se siente a negociar, ya que este holding "tiene beneficios", por lo que "tiene margen para mantener los salarios mientras se mantenga el convenio firmado".

"Ese convenio no tenía que haber sido renovado por los ocho años que fue firmado, y la atención sanitaria tiene que darse dentro de la sanidad pública", ha insistido Solla, que ha añadido que "denunciamos que los empresarios vivan a costa de las arcas públicas que, mientras hay beneficios, no hay ningún tipo de problema, y ahora vienen denunciando que necesitan más dinero porque no les es suficiente".

Además, la diputada de En Marea ha señalado que el responsable de este holding es "una de las 160 personas más ricas de todo el Estado español", por lo que "no es de recibo que se continúen a desviar fondos de la sanidad pública para la privada".