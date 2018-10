En Marea volverá a llevar al Parlamento gallego la necesidad de dotar de más juzgados a Lugo

Publicado 17/08/2018 11:43:28 CET

Villares acusa al PP de votar en contra de sus propuestas porque sus "principales" casos y condenas por corrupción salen de tribunales lucenses

LUGO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha anunciado este viernes que su grupo volverá a llevar al parlamento de Galicia, en el mes de septiembre, la necesidad de dotar de más juzgados a Lugo.

El líder del partido instrumental recuerda que hasta en cuatro ocasiones trataron de hacer visible dicha urgencia, sin que la Xunta tuviera en cuenta dichas reivindicaciones. "La situación de los juzgados de Lugo no es coyuntural, es estructural. Por lo tanto no hace falta refuerzos, hace falta nuevos juzgados", clama el ex juez lucense.

En este sentido, recuerda que esta demanda ya la han trasladado asociaciones judiciales, así como CSIF y UGT, que han denunciado, sobre todo, el colapso que se sufre en el Juzgado Número 1, que lleva importantes causas como la 'Carioca', la 'Pokémon' o la 'Operación Pulpo'.

Villares no duda de que es preciso habilitar un nuevo juzgado de instrucción y desgrana que es fundamental por "dos cosas". Por un lado "para que podamos tener un juzgado de violencia de género que funcione

más ágilmente y para investigar mejor todos los casos", asegura. "Y para investigar mejor todos los casos que tienen que ver con el penal y sobre todo con la corrupción", añade

"El PP votó en contra por un razón y es que los principales casos de

corrupción con condenas contra populares salen de juzgados de Lugo. Ahí

está la 'Campeón', que afectó al Gobierno de Feijóo", ha advertido.

SEÑALAMIENTOS HASTA 2020

El portavoz de En Marea considera necesario, a su vez, ir a un nuevo

juzgado de lo social en Lugo, con señalamientos ahora que se disparan

hasta el 2020.

En este caso, Villares también responsabiliza a los populares, al recapitular que, "tras las reformas laborales de 2010 y 2012, los asuntos que tienen que ver con el despido de los trabajadores y las condiciones laborales injustas se han multiplicado, y una vez más el PP votó en contra porque son los responsables de esa reforma laboral".

"Es una necesidad estructural lo de crear nuevos juzgados en Lugo. La gente tiene derecho a una justicia rápida y eficaz", reflexiona finalmente.