María Olga Serrano y José Luis Álvarez optan a relevar a Roberto Brezmes al frente de la Fiscalía de Lugo

LUGO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sucesión en la jefatura de la Fiscalía Provincial de Lugo entra en su fase decisiva, ya que el Consejo Fiscal analizará este viernes las candidaturas presentadas para ocupar el puesto que dejará vacante Roberto Brezmes Caramanzana, quien pone fin a una década al frente del Ministerio Público lucense tras completar los dos mandatos permitidos.

La carrera por la sucesión cuenta con dos nombres sobre la mesa. Por un lado, María Olga Serrano, fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña y actual delegada de Delitos de Odio. Por otro, José Luis Álvarez, número dos de la Fiscalía de Lugo como teniente fiscal y responsable de la especialidad de delitos informáticos.

La candidatura de María Olga Serrano llega avalada por una trayectoria ligada a algunos de los procedimientos judiciales más relevantes de los últimos años en Galicia. Entre ellos figura el caso Samuel Luiz, en el que la Fiscalía defendió la acusación por asesinato y la aplicación de la agravante de discriminación por orientación sexual.

También intervino en el proceso por la muerte de Yoel Quispe, ocurrida en A Coruña durante la madrugada de Nochebuena de 2023, así como en la causa conocida como la del lotero coruñés, relacionada con un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros cuyo propietario real sigue siendo objeto de disputa judicial.

Frente a ella concurre José Luis Álvarez, un fiscal con amplia experiencia dentro de la propia estructura judicial lucense. Actualmente, ocupa el cargo de teniente fiscal provincial y coordina el área de delitos informáticos. Además, participó en una de las piezas derivadas de la Operación Pokémon, una de las mayores investigaciones por presunta corrupción desarrolladas en Galicia.

Una vez evaluadas las candidaturas, será la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien proponga al Gobierno el nombramiento de la persona elegida. El proceso culminará con la aprobación por parte del Consejo de Ministros y la publicación del correspondiente real decreto en el Boletín Oficial del Estado, paso previo a la toma de posesión.

La decisión se conocerá previsiblemente en las próximas semanas, una vez completados los trámites institucionales necesarios para el nombramiento. Con ello se cerrará una etapa de diez años marcada por la gestión de Roberto Brezmes al frente de la institución.