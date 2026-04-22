María Reigosa asegura que no se presentará a la plaza que PSOE y BNG vinculan con su apoyo a la moción en Lugo

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa ha asegurado que no se presentará a la plaza de empleo público correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en la provincia que el PSOE y el BNG vinculan con su apoyo a la moción de censura impulsada por el PP contra el gobierno bipartito.

Así lo ha trasladado este jueves en su comparecencia ante los medios junto a la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, y el resto de ediles del PP en el Ayuntamiento.

En su intervención, Reigosa ha recordado que dejó el Grupo Municipal Socialista por "discrepancias" con la forma de entender la labor pública y ha sostenido que los "ataques e insultos" no deberían tener cabida en la vida pública.

Dicho esto, ha asegurado querer aclarar las "informaciones falsas" que circulan sobre "una supuesta plaza creada" a su "medida". Así, ha dicho que no se trata de "nada nuevo" sino de un proceso en curso, y que las condiciones de esta vacante "supondrían la igualdad o el empeoramiento" con respecto a su situación profesional actual.

"Es necesario recordar que esta plaza fue creada hace más de un año y publicada en un decreto e estructura de diciembre de 2024, cuando la Xunta asumía las competencias", ha dicho para señalar que en las mismas condiciones fue convocada en las "tres provincias y con la misma titulación: arquitecto o ingeniero de caminos".

Además, ha señalado que, posteriormente, se abrió al personal del Estado porque "quedó desierta hasta en tres ocasiones".

"Y para despejar la duda, quiero decirlo muy claro: no me voy a presentar", ha subrayado para asegurar que su compromiso con el proyecto que presenta el PP "no responde a ningún interés personal ni económico, sino únicamente a la situación que vive Lugo".