María Reigosa ejerce como una más del equipo de Candia y la acompaña en la recepción al coronel jefe de la Guardia Real

Candia y Reigosa en la recepción. - GOBIERNO DE LUGO

LUGO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala no adscrita de Lugo, María Reigosa, ha participado este viernes en varios actos como un miembro más del nuevo equipo de gobierno, mostrando su proximidad a la nueva alcaldesa, Elena Candia. Ambas recibieron al coronel jefe de la Guardia Real, Luis Alfonso Choya, como un acto protocolario dentro de las actividades que este cuerpo está realizando estos días en la provincia de Lugo.

Además, la edila no adscrita se ha sumado a la comitiva que recorrió la muralla en la caminata contra el cáncer.

Esta reunión con la Guardia Real le ha servido a Elena Candia para ponerse al día de la programación prevista, en la que más de 500 efectivos, junto a unidades de todo tipo, ofrecerán distintas actividades para reforzar el vínculo entre instituciones y sociedad civil.

Un poco antes, la nueva alcaldesa, junto a su primer teniente de alcalde, Antonio Ameijide, presidió la Mesa Local de Seguridad celebrada en el salón de comisiones con el objetivo de coordinar el operativo previsto, precisamente por esta visita de la Guardia Real.

La programación de la Guardia Real incluye exhibiciones, exposiciones, conciertos, desfiles y actividades abiertas al público, además de la jura de bandera prevista para este domingo en el parque Rosalía de Castro, en un acto solemne que permitirá acercar a la ciudadanía la labor, la historia y los valores de esta unidad militar.

Junto al encuentro celebrado a primera hora con la junta de personal y el comité de empresa de los empleados municipales, Candia introdujo en su agenda otra reunión más, en este caso con miembros de la Policía Local y bomberos, para acercar posturas y conocer sus necesidades.

La apretada agenda de su primera jornada no le ha impedido oficiar una boda y posteriormente ir a comer con un grupo de funcionarios municipales que celebraban la jubilación de dos compañeros.

Elena Candia ha mantenido un intenso ritmo de trabajo en esta primera de gobierno, encerrada en el despacho intentando ponerse al día y arropada por su equipo, que ya ha comenzado también a dejarse ver representando al ayuntamiento.

REIGOSA, UNA MÁS

Este viernes se ha celebrado la caminata contra el cáncer en la muralla, donde estuvieron presentes los concejales populares Flor Rubinos, Mar Carballas y Damián Carballo, acompañados por la no adscrita María Reigosa, como un miembro más del equipo.

María Reigosa, que ha hecho el recorrido con el resto de asistentes, ha compartido la actividad con el exalcalde Miguel Fernández, que acudió como diputado provincial, y con las concejalas socialistas Ana González Abelleira y Ángeles Novo.

Más allá de las labores genéricas de supervisión política y programática en cuestiones ligadas a infraestructuras, el gobierno local ha trasladado que Reigosa, concejala no adscrita, no dejará su trabajo como ingeniera de Costas y no cobrará un salario, aunque sí recibirá sus dietas como miembro de las comisiones de las que forme parte (como ya hacía como edila no adscrita), aunque tampoco se sabe todavía en cuáles estará hasta que se publique el decreto de organización.

INTENSO DÍA

La agenda de la nueva alcaldesa se completará esta tarde con su presencia en la inauguración de Equigal y también en el acto principal del congreso de neurología que tiene lugar en el Hotel Eurostars.

El fin de semana no será tampoco de descanso, ya que tendrá presencia en los actos del Día de Europa y de la Guardia Real, además de acudir al partido del CD Lugo.