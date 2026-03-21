María Xosé Queizán, nueva académica de honor de la Real Academia Galega

María Xosé Queizán - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora viguesa María Xosé Queizán ha sido nombrada académica de honor de la Real Academia Galega (RAG). La institución ha aprobado su propuesta de ingreso, al igual que la del escritor y periodista Pere Tobaruela como académico correspondiente.

La decisión, tomada en la sesión plenaria del viernes, ha puesto en valor la trayectoria de "la voz que puso los pilares del pensamiento feminista en Galicia", según el comunicado emitido por la RAG.

Queizán, que empezó escribiendo en 'El Pueblo Gallego' cuando todavía era una adolescente, leerá su discurso de entrada a la academia en una fecha próxima que la institución todavía no ha desvelado.

La viguesa publicó su primera novela, 'A orella do buraco', en 1965. Sin embargo, cultivó a posteriori otros géneros literarios como la poesía, la dramaturgia o ensayos que le han llevado a recibir algunos galardones a nivel autonómico.

Respecto a su labor como activista fuera de los libros, la RAG ha destacado que fue una de las fundadoras de la Asociación Galega da Muller ou Feministas Independentes Galegas, institución de la que sería directora en 1983.

Pere Tobaruela, por su parte, es un escritor y periodista catalán residente en Galicia desde hace más de dos décadas y que actualmente ejerce como secretario técnico de la Asociación Galega de Literatura Infantil e Xuvenil (GALIX).