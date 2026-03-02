Mariscadores y bateeiros urgen ayudas para "frenar" la "destrucción" del sector

Rueda de prensa de mariscadores y bateeiros - PDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agrupaciones de marisqueo y organizaciones bateeiras urgen ayudas para "frenar" la "destrucción" del sector, ante la crisis actual que, avisan, "puede llevar al cierre de cofradías, al abandono de actividad, la pérdida de los permisos y de concesiones".

En rueda de prensa en Vilagarcía han expuesto las principales demandas del sector, entre las que se encuentran las de tipo socioeconómico, con solicitud de ayudas "directas" a los pósitos con actividad marisquera "para mantener todos los puestos de trabajo".

También piden exención de las cuotas de la Seguridad Social a las mariscadoras y ayudas directas del salario mínimo interprofesional a todas ellas.

Reclaman, además, una prórroga automática de los permex (permisos de explotación) hasta la recuperación de los bancos, así como de las concesiones.

Asimismo, abogan por la creación de un seguro público de producción marisquera y quieren ayudas compensatorias de las pérdidas ocasionadas en el sector marisquero (incluidos los parquistas) y en el bateeiro.

"Estas medidas tienen carácter de urgencia, por eso demandamos que se tomen mediante decretos de urgencia de los gobiernos autonómico y central, en sus respectivas competencias, para paliar los daños ocasionados y frenar la destrucción del sector marisquero y bateeiro", afirman en un comunicado.

En la comparecencia, algunos de los representantes han señalado que otra de las medidas a la que aspiran es a la declaración de zona catastrófica, con el objetivo de que los subsidios lleguen del Ejecutivo central, si bien hay quienes consideran que esta opción "no es la solución a corto plazo" pues conlleva un proceso "lento" hasta su obtención.

VERTIDOS

En el comunicado, las agrupaciones advierten de que "la característica más importante de la situación actual y futura de las rías es que sus aguas interiores tardan un 240% más en renovarse y con tendencia ascendente de un 10% por década".

Esto tiene dos consecuencias, indican: la contaminación "permanece más tiempo" dentro de las rías y las mareas rojas también, de ahí que demanden un plan plurianual de recuperación de las rías presupuestado que contemple el saneamento integral de ríos y rías y la regeneración de los bancos marisqueros y un plan de actuación de Augas de Galicia con implicación del Servizo de Gardacostas de Galicia y el Seprona, para el control de vertidos a ríos y rías.

AGUA DULCE

Una segunda consideración es, según denuncian, que "no se están regulando correctamente los desembalses para evitar inundaciones de agua dulce cuando hay previsiones meteorológicas de lluvias abundantes".

Por eso exigen un cambio de normativa "que obligue a la regulación y publicidad del protocolo de los desembalses con datos en la página web en tiempo real del nivel de los embalses, volúmenes desembalsados en el rango del pico de las mareas altas y boyas de aforo en las desembocaduras de los ríos que suministren los datos para comprobar la altura y hora del día".