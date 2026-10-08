Martiño Noriega recuerda a su mentor Beiras: "Comandante sin ejército para una revolución"

Archivo - Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras en la II Asamblea de Anova - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Santiago y líder de Anova, Martiño Noriega, ha recordado a su mentor político, el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, "comandante sin ejercito para una revolución".

Martiño Noriega, el discípulo político y allegado personal de Beiras, ha publicado un mensaje a través de su perfil de la red social 'X' que acompaña de una imagen en la que se funde en un abrazo con el histórico nacionalista.

También ha mostrado su pesar a través de esta red social otro de los dirigentes de Anova, el exdiputado autonómico Antón Sánchez, quien ha asegurado que Beiras deja un vacío "imposible de llenar".

"Se nos ha ido un referente, un maestro, un hermano. La historia le reserva un lugar destacado entre los luchadores al servicio de una Galicia liberada y de un mundo más justo. Fue un privilegio todo lo compartido. Gracias por tanto, hermano", destaca.

También la propia organización política Anova ha subrayado la "profunda huella" que Beiras deja. "Tuvo mil vidas y, en cada una de ellas deja una profunda huella, no solo en quienes lo rodeaban, sino en todo un país", indica.

"Desobediente y eterno, nuestro camarada y hermano nos ha dejado esta noche huérfanos, pero con la absoluta certeza de que la vida la hay que luchar cada día, desde la dignidad y siempre mirando a los lados para alentar a quien nos acompaña". "Descansa, Xosé Manuel, que seguimos nosotros", ha señalado.

Además, otro de sus amigos personales con el que compartió también espacio político, el escritor y exdiputado de En Marea en el Congreso, Miguel Anxo Fernán Vello, también ha escrito unas palabras en recuerdo: "Hermano y maestro, en la eternidad".