Más de 11.300 personas visitaron el islote Areoso entre mayo y septiembre, según la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha registrado un total de 11.372 reservas de personas que participaron en las visitas reguladas al islote Areoso, en la Illa de Arousa (Pontevedra), entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. En concreto, se trata de una ocupación del 56,58% de las 20.100 plazas disponibles en temporada alta.

Así lo ha explicado el Gobierno gallego en una nota de prensa en la que también ha detallado que el sistema funcionó "con normalidad y sin grandes incidencias" con una afluencia media registrada de más de 82 visitantes diarios.

No obstante, ha destacado que en la época de mayor interés --entre mediados de julio y finales de agosto-- se cubrieron todas las plazas en la mayoría de jornadas.

En este contexto, ha señalado que el tipo de acceso más utilizado fue el de atraque sin motor, que rondó el 65,57% del total, seguido del de atraque con motor (25,61%) y del de fondeo, que apenas llegó al 8,82% del total de plazas disponibles.

En cuanto a la afluencia de los distintos turnos, a pesar de que los resultados son semejantes, hay una mayor demanda de la segunda --la que va de las 13,00 horas a las 17,00 horas-- "pues concentró el 37,5% del total", seguido de algo más del 32,7% de la tercera --de las 17,00 horas al atardecer-- y del 29,8% de la primera, que va del amanecer a las 13,00 horas.

Con todo, ha recordado que la de este año fue la segunda temporada alta completa con la regulación fijada el año pasado para reducir la presión sobre el islote y que se materializó a través de la Orden de 27 de junio de 2023 "por la que se establecen las normas relativas al uso público y la actividades recreativas en los islotes de Os Guidoiros y la isla de Rúa".