Más de 130.000 firmas piden el fin de la emisión de programas "violentos" con los animales en televisión

Publicado 17/08/2019 14:49:53 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 130.000 firmas recogidas por la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber en la plataforma 'Change.org' piden el fin de la emisión de programas "violentos" con los animales en la televisión gallega "y lograr que Galicia sea la primera comunidad que inste al Estado español a la desconexión territorial durante el horario de retransmisión de contenidos potencialmente violentos".

Así, en un comunicado, ambas asociaciones han criticado que este sábado "cualquier menor de edad podrá ver en la televisión pública cómo un torero atraviesa con el estoque a un bóvido ensangrentado", lo que, a su juicio, "supone una estampa de crueldad real y explícita hacia los animales".

"La emisión de contenidos en RTVE como Tendido cero, los sábados a las 14,00 horas, y Jara y Sedal, los viernes a las 18,00 horas, evidencia que la violencia contra los animales como forma de actividad de ocio o de supuesta conservación del Medio Natural están infiltradas en el denominado horario de protección infantil, la franja horaria que el Gobierno debería proteger para evitar programas o imágenes potencialmente nocivas para las personas menores de edad", han lamentado los animalistas.

Así, Libera, la Fundación Franz Weber y la plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas han denunciado estas prácticas audiovisuales, criticando que RTVE "siga incluyendo estos contenidos peligrosos para el desarrollo psicosocial de los menores", mientras se dan circunstancias como que un niño de 12 años no puede acceder a la feria taurina de Pontevedra pero sí verlo en televisión.

Las ONG han denunciado ante la nueva valedora do Pobo lo que consideran una "vulneración" de la Directiva Europea conocida popularmente como 'Televisión Sin Fronteras', al entender que no se garantizan las franjas de protección en la parrilla del RTVE, lo que también vulneraría la normativa sobre contenidos audiovisuales de España, ya que Galicia no tiene normas propias al respecto.

De esta forma, las asociaciones harán propio el ejercicio del Derecho de Petición reconocido ante el Parlamento de Galicia para impulsar una iniciativa parlamentaria ante la Comisión de Peticiones con las más de 130.000 personas que han secundado la recogida de firmas, reclamando la desconexión territorial para proteger la "integridad moral" de la infancia gallega.