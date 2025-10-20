De más de 32 millones para vías a que la capital tenga refugios climáticos: compromisos de Rueda con Ourense

La Xunta planea más de 1.700 nuevas viviendas en la provincia y aprueba la licitación de las obras de ampliación del parque empresarial de San Cibrao

CELANOVA (OURENSE), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, que se ha celebrado este lunes de forma extraordinaria en Celanova, que está prevista una inversión en la provincia de Ourense que supera los 32 millones de euros para distintas infraestructuras viales.

Tras intervenir Rueda, que ha presidido su segundo Consello en la provincia en menos de dos meses, después del extraordinario posterior a la gran ola de incendios de agosto, ha dado los detalles de las actuaciones la responsable de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

En concreto, las acciones previstas en materia de carreteras incluyen la nueva Ronda Este de Ourense, entre Bemposta y la N-525; además de intervenciones que se desarrollarán en las carreteras OU-540 y OU-533; y una senda peatonal en la OU-402. "Es la muestra de nuestro compromiso con vertebrar Galicia, vertebrar esta provincia, dinamizar el rural y comunicar la Galicia interior con Portugal", ha indicado.

Así, el Consello de la Xunta autorizó ha autorizado la contratación, por importe de 6 millones de las obras de mejora de la carretera OU-540, entre Celanova y Bande. Este es el primer tramo de la fase inicial de la actuación proyectada en esta vía autonómica, que tiene como objetivo ampliar la capacidad y funcionalidad de la OU-540, en el tramo que registra una mayor intensidad de tráfico, de 2.630 vehículos al día, y que se prevé desarrollar en la siguiente fase hasta la Baixa Limia y la frontera portuguesa.

En concreto, esta nueva intervención comprende el tramo de algo más de 14 kilómetros de longitud de la OU-540 entre Celanova y Bande. La Xunta prevé licitar en las próximas semanas esta actuación, y en paralelo, convocará los actos de levantamiento de actas de ocupación de las expropiaciones, con el objetivo de iniciar las obras de este primer tramo en el primer semestre de 2026.

El Ejecutivo autonómico también ha evaluado un informe sobre la redacción del proyecto de trazado para el acondicionamiento de la carretera OU-533 entre A Gudiña y Viana do Bolo, que supondrá una inversión superior a los 15,2 millones de euros. La Xunta tiene como objetivo aprobar provisionalmente el proyecto de trazado a finales de este año o principios de 2026, para someterlo a información pública.

RONDA ESTE

El Consello de la Xunta ha dado, asimismo, luz verde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba el trámite de información pública e informe de las administraciones afectadas y, definitivamente, el proyecto de trazado de la mejora de la seguridad vial en la carretera OU-540 en A Manchica, en el ayuntamiento de A Merca, que supondrá una inversión autonómica de casi 800.000 euros.

El proyecto aprobado comprende un conjunto de intervenciones centradas en la mejora de las intersecciones y la reordenación de los accesos de la OU-540 en el entorno de A Manchica, en el ayuntamiento de A Merca.

Asimismo, se ha avanzado la publicación este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la Ronda Este de Ourense, que une Bemposta con la carretera N-525, que contará con una inversión de 8,8 millones y discurrirá por los ayuntamientos de Ourense y San Cibrao das Viñas. "Reducirá el tráfico en el casco urbano y acortará de manera notable el tiempo de viaje entre Bemposta y la Autovía das Rías Baixas", ha destacado el presidente.

Finalmente, el Consello ha acordado la aprobación de la licitación por un importe de 1.512.564 euros de las obras de la nueva senda en la carretera autonómica OU-402 en Reza, en el ayuntamiento de Ourense.

MÁS DE 1.700 NUEVAS VIVIENDAS Y REFUGIO CLIMÁTICO

En otro orden de asuntos, el Consello ha analizado un informe sobre las principales actuaciones en marcha y Rueda ha ratificado que se planifican más de 1.700 nuevas viviendas en Ourense, combinando promoción pública, rehabilitación y movilización de suelo.

El presidente también ha ratificado que Ourense será la ciudad escogida para impulsar la creación de los primeros refugios climáticos de toda Galicia, entendidos como espacios con una relativa estabilidad climática y condiciones ambientales favorables que los conviertan en lugares idóneos para combatir las altas temperaturas y ofrecer protección a la población.

La decisión se plasmará antes de que finalice el año en la firma de un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Ayuntamiento de Ourense, un acuerdo de colaboración que ha sido autorizado este lunes en la reunión del Ejecutivo autonómico.

ACTUACIONES SANITARIAS

Objeto de análisis en la reunión semanal del Gobierno ha sido también otro informe que detalla el desarrollo del plan de infraestructuras de Atención Primaria, que refleja diversas actuaciones y una inversión de más de 30 millones en la construcción de nuevos centros de salud.

Entre otros, dicho plan incluye el impulso de dos centros integrales de salud en la provincia: uno en O Carballiño, con 10 millones de inversión estimada, y otro en Ourense por 14 millones. Además, la Xunta pondrá en marcha el 1 de noviembre una unidad de ictus en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

AMPLIACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL DE SAN CIBRAO

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión, asimismo, la licitación de las obras de ampliación del parque empresarial de San Cibrao das Viñas, que incrementarán en más de 340.000 metros cuadrados su superficie. La actuación, con una inversión global de 17,8 millones de euros, permitirá que el suelo empresarial esté a disposición de las empresas en el año 2028.

En su comparecencia, Rueda también ha informado de la situación del Complexo Deportivo de Monterrei, ubicado en Pereiro de Aguiar, y ha esgrimido que la fase dos del parque acuático acaba de ser adjudicada por un importe de 1,87 millones. Consistirá en crear un espacio de relax y esparcimiento, con la construcción de un río lento que envuelve ciertas áreas de estar o de paseo en medio de una gran zona verde.

La previsión es que la obra empiece en diciembre, con un plazo de ejecución de seis meses para que las nuevas instalaciones estén en uso el próximo verano. Sobre el nuevo instituto que la Xunta construirá, precisamente, en Pereiro de Aguiar en 2026, el presidente ha anunciado que llevará el nombre de IES Padre Feijoo.

PROYECTOS MUNICIPALES ESTRATÉGICOS

Rueda también ha informado del impulso de tres nuevos proyectos municipales de carácter estratégico en la provincia con una inversión de 1,6 millones de euros: la reforma de un polideportivo en Barbadás, la mejora de una vía en Carballeda de Valdeorras y una nueva infraestructura deportiva en Toén.

La Xunta también impulsará la mejora de abstecimiento y del saneamiento en la provincia de Ourense con inversiones de 8,5 millones en actuaciones ya en marcha o comprometidas.

El Ejecutivo autonómico también ha concretado que destina este año más de 5 millones a actuaciones en centros de menores, de atención a la discapacidad o residencias de mayores en la provincia, además de impulsar acciones por 4 millones para preservar los tres parques naturales de Ourense y el Complexo Húmido da Limia, y da apoyo a más de un millar de empresas y emprendedores de la provincia mediante diversos programas.

Finalmente, Rueda ha anticipado que la Xunta destinará 2,8 millones en 2026 para actuaciones en la Catedral de San Martiño de Ourense; y ha concluido con el anuncio de que, junto con el Ayuntamiento de Ourense, impulsarán la construcción de un parque canino urbano. El acuerdo se materializará a con un protocolo de colaboración que firmarán la Consellería de Medio Ambiente y el gobierno local.