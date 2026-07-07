Medicina completa sus plazas tras la apertura del primer plazo de matrícula en las universidades gallegas

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha abierto este martes el primer plazo de matrícula para el ingreso en las titulaciones con límite de plazas en las tres universidades del sistema público gallego. El grado de Medicina es la única titulación de todo el catálogo que figura como "cerrada" tras la publicación de las primeras listas de admitidos, al haber completado ya su cupo de plazas.

Según los datos oficiales facilitados por la comisión, Medicina, que se imparte en el Campus de Santiago de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha fijado su nota de corte en un 12,844.

El periodo para que el alumnado convocado formalice su inscripción comenzará a las 00.01 horas de este miércoles, 8 de julio, y finalizará a las 23.59 horas del jueves, 9 de julio.

Los estudiantes pueden consultar su situación personal (admitido o en espera) a través de la plataforma NERTA o en la web de la CiUG desde este mismo martes. Desde la institución recuerdan que solo podrán matricularse aquellos que posean una calificación igual o superior a la de la última persona convocada en cada titulación.

El trámite debe realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de los enlaces de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo. Más allá del cierre de Medicina, las simultaneidades de grados continúan registrando las notas de corte más altas de Galicia.

El doble grado de Matemáticas y Física en la USC vuelve a situarse en lo más alto con un 13,449. Le siguen Ingeniería Informática y Matemáticas (13,046) y el programa PARS de Ingeniería Aeronáutica en la UVigo, que alcanza un 13,010.

Otras carreras del ámbito sanitario mantienen una nota elevada pese a no haber cerrado todavía sus listas. Es el caso de Odontoloxía, con un 12,815, y Biotecnoloxía (12,288).

Por otro lado, destaca que el grado de Enfermería mantiene una demanda elevada en todos los campus gallegos. La nota más alta se registra en Santiago con un 11,940, seguida de A Coruña (11,826) y Meixoeiro en Vigo (11,466). Por debajo de los 11,5 puntos se sitúan Lugo (11,246), Pontevedra (11,224) y Ourense (11,190).

En el ámbito tecnológico, la Intelixencia Artificial muestra notas dispares según la sede: un 10,526 en A Coruña, un 10,412 en Santiago y un 8,743 en el Campus de Ourense.