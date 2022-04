Un membro do partido opositor venezolano pide suspender a súa extradición e que o Goberno revise a situación política

Rolando Figueroa Martínez, membro do principal partido opositor venezolano, nunha entrevista coa valedora do Pobo, María Dores Fernández Galiño

Rolando Figueroa Martínez, membro do principal partido opositor venezolano, nunha entrevista coa valedora do Pobo, María Dores Fernández Galiño - EUROPA PRESS

A valedora do Pobo comprométese a dar traslado ante o Defensor após unha reunión na que Rolando Figueroa expuxo o seu caso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rolando Figueroa Martínez, venezolano e membro do principal partido opositor a Nicolás Maduro --Voluntad Popular--, acudiu este luns ante a valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para presentar un escrito no que explica a súa situación, sobre a que pesa unha extradición ao seu país. Pide a intervención das institucións sobre o seu caso, do cal informará a valedora ao Defensor do Pobo, para que se estude a súa condición política.

Casado cunha española desde hai 14 anos coa que é pai de dous fillos menores de idade, Rolando Figueroa ten unha petición de extradición do Goberno venezolano, que segundo explicou no encontro e os medios, baseouse por unha banda por un suposto delito de estafa e, por outro, por suposto delito de pertenza a organización criminal e financiamento a grupo terrorista.

Segundo as explicacións ofrecidas polo propio Rolando Figueroa, a Audiencia Nacional desestimou a súa apelación con respecto ao delito de estafa, o que, indicou, automaticamente supón a extradición se se confirman os supostos --como a existencia de convenio bilateral--. Precisamente, sobre este punto, advertiu de que se estaba "aproveitando" a existencia deste convenio para realizar unha extradición que, se se cursase por motivos políticos, entende que non iría cara adiante da mesma forma.

De feito, centrou a problemática nese suposto delito de estafa, posto que esa suposta pertenza a unha organización de crime organizado foi refugada pola propia Audiencia que, con todo, non entra a avaliar os supostos feitos do delito de estafa ao non ter competencia para xulgalos.

Rolando Figueroa explicou que, precisamente, a dificultade na que se atopa ten en parte que ver por non ser considerado opositor venezolano, senón como un membro "de base", o que levaría até agora a non ser considerada unha actuación con motivación política.

Con todo, Figueroa acreditou que a súa situación é unha "vinganza" dunha comisaria política, funcionaria coa que coincidiu como alto cargo do Goberno após o seu nomeamento en 2006 (até xuño de 2017), período no que, dixo, "non se dobregou ao réxime".

FEITOS QUE PIDE QUE SE REVISEN

Rolando Figueroa chegou a España de forma regulamentaria en setembro de 2017, após un período dun mes en Estados Unidos e despois de saír co seu pasaporte de Venezuela, segundo relatou el mesmo. Está empadroado desde entón na Coruña.

En outubro de 2018 solicitou a nacionalidade española por residencia, de forma telemática, após consignar "" os requisitos esixidos por lei. Segundo o escrito de amparo e axuda ante o Valedor do Pobo, a súa solicitude aparece en tramitación e lembra que a súa residencia de réxime comunitario vence en setembro de 2022.

Na súa explicación ofrecida, indicou que o suposto delito de estafa versaría en que a "comisaria política", que foi alto cargo dun instituto público sanitario --agregou--, contrataría uns servizos de fertilidade e de terapia oncolóxica --neste caso para a súa nai-- cunha sociedade da que era asesor Rolando Figueroa e que se realizaron pagos por valor de 100.000 e 110.000 dólares en 2013.

O membro do partido opositor asegurou que a denuncia, que se interpuxo en 2018 --cando xa saíra do país e co argumento de que non se localizou á persona en seis anos--, recolle un relato "novelesco" no que mesmo --dixo-- o tratamento chegouse a contratar antes da enfermidade. Ademais, indica que o suposto acordo foi "verbal" e que o diñeiro supostamente abonado, cuxas transferencias --dixo-- "non foron acreditadas", fixéronse a través dunha persona interposta.

Por iso pide --aínda que os feitos concretos non se poden xulgar en España-- que se estude a denuncia en detalle para que sexa considerada esta denuncia como unha "vinganza política", respecto diso do que afirmou que esta muller que o denunciou "infiltrábase" en manifestacións dos opositores e "identificouno" no seu momento.

En declaracións aos medios após a reunión, Dolores Fernández Galiño indicou que "se admitiron" as dúas solicitudes formuladas, tanto a paralización do expediente de expulsión como a petición de axilizar o expediente de nacionalidade, e daránselle traslado ao Defensor del Pueblo.

Pola súa banda, Rolando Figueroa advertiu de que se é extraditado será "torturado" e "posteriormente asasinado, deixando unha familia orfa en España". "Pido para que o meu caso sexa revisado e non marcar ese precedente traer como consecuencia nefasta a miña morte", explicou.