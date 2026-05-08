Méndez cree que el papel de Reigosa en gobierno "demuestra que Candia mercadea con Lugo" y avisa: "Les pasará factura"

La diputada socialista Silvia Longueira (i) y la secretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez (d), en rueda de prensa, a 8 de mayo de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, cree que el papel de María Reigosa --la exsocialista tránsfuga que facilitó la moción de censura en Lugo-- en el nuevo gobierno del PP, liderado por Elena Candia, supondrá "tener más responsabilidades" de las que tenía y "demuestra que Candia está mercadeando con la ciudad".

Preguntada por los medios, Méndez ha recogido la "indignación" que "se manifiesta" en la ciudad por "una moción indecente" y ha asegurado que, "a ojos de los lucenses, Miguel Fernández sigue siendo el alcalde". "Les pasará factura en las urnas", ha avisado. También ha augurado que, en 2027, la ciudadanía "dirá que quiere un alcalde socialista".

Tras prosperar la moción este jueves, Candia ya ha asignado las funciones de gobierno, en el que Reigosa tendrá labores de asesoría y supervisión en materia de infraestructuras. "Hay que preguntarse si el pago finaliza aquí o va a haber un pago más", ha sospechado la diputada socialista, que "estará expectante" de "cómo se materializa" finalmente el acuerdo y de si este "no incumple la ley electoral".

De este modo, Méndez piensa que Candia ha estado "estudiando la fórmula para, sin pasar la línea roja de la legalidad, atribuirle más competencias" y ve que "realmente hay una contraprestación" al otorgarle a Reigosa "funciones que no tenía".

Cuestionada por si cree que la alcaldesa hará una revisión de facturas de cajón, ha dicho: "No tengo la menor duda". A juicio de Méndez, su forma de actuar será la misma que cuando estuvo en la oposición de la Diputación, con sus "anónimos falsos". "Su forma de acceder a la Alcaldía es con el mercadeo y la compra de voluntades", ha añadido.

Además, ha vaticinado que, a partir de ahora, "hará anuncio tras anuncio de los proyectos que han ido bloqueando", que ha ejemplificado con la captación de más fondos para la creación del Museo de la Romanización y la finalización del Plan Paradai, que empezó en 1999.

"VA A IMPONER SUS NORMAS"

Este "'modus operandi'" también lo observa en la retirada de una bandera de Palestina en el balcón de O Vello Cárcere, de lo que el anterior teniente de alcalde, Rubén Arroxo, se ha quejado públicamente. Mendéz cree que esto es una muestra de que Candia "va a imponer sus normas". "No va a tener en cuenta el sentir ni el clamor del pueblo", ha vaticinado.

La secretaria xeral del PSdeG ha opinado que, "si lo tuviera en cuenta, ya no sería alcaldesa" porque lo que haría sería "intentar ganarse la confianza" de la ciudadanía. "Va a ser su 'modus operandi': de los actos simbólicos de quitar una bandera a seguir enturbiando y confrontando", ha añadido.

"FALTA DE ÉTICA Y MORAL" DE REIGOSA

Por otra parte, preguntada por si habrá cambios a la hora de confeccionar las listas electorales a la luz de lo sucedido, Méndez ha expuesto que, "cuando uno da un paso adelante, es porque hay una ideología y un compromiso de partido". "No sé si tendremos que empezar a hacer psicotécnicos antes de afiliar a compañeros", ha bromeado.

De este modo, ha indicado que "quien tiene que dar cuenta de su falta de compromiso y de su ética y moral" es la persona que toma la decisión como la que ha tomado, en este caso, María Reigosa.