Menor destaca el carácter "innovador" de Ourense en la digitalización de la gestión del ciclo del agua en 79 municipios

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, inaugura la Jornada sobre el PERTE del Agua - ALBERTE PAZ

OURENSE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha destacado el carácter "innovador" y "de liderazgo" de la provincia en la digitalización del ciclo del agua en 79 municipios a través del proyecto OU-Inteligente con la instalación de 63.000 contadores de agua inteligentes.

Así lo ha explicado este jueves en la jornada de presentación del proyecto en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde ha ensalzado esta iniciativa por "facilitar la gestión" del abastecimiento de agua a administraciones locales que "no tienen capacidad para abordar proyectos de este tipo".

Todo ello a través de un instrumento que "permite llegar a todos los ayuntamientos en igualdad de condiciones". "Estamos viendo cómo en el mundo el agua es ese oro líquido y hay que adelantarse a futuras necesidades y preservar lo que tenemos, debemos pensar que tenemos un tesoro cada vez más escaso y, por lo tanto, tenemos que cuidarlo", ha añadido.

Así, ha desgranado que la iniciativa consiste en "un sistema integral de monitorización" del suministro de agua "en tiempo real", el cual tiene capacidad para detectar la calidad de esta y "responder a la diversas incidencias que se puedan producir".

"Con una reducción significativa de las pérdidas del agua, un aumento de la eficiencia energética y la optimización de los costes de producción", ha detallado el presidente provincial.

En esta línea, ha incidido en que el proyecto permitirá "ganar en transparencia" a través de la recopilación de datos "en tiempo real" que serán accesibles a "operadores, administraciones y, con el tiempo, también a particulares".

"En Ourense es una revolución que todos los municipios lleguen en las mismas condiciones a través de un proyecto inteligente, digitalizado, sostenible y preparado para los desafíos climáticos y demográficos del siglo XXI", ha añadido.

EL PROYECTO

En concreto, el proyecto PERTE OU-Intelixente, evaluado como "el mejor de Galicia y el segundo mejor de España", cuenta con un modelo de colaboración público-privada, entre Diputación y Viaqua a través de la empresa AquaOurense.

Así como con un presupuesto de 13,49 millones de euros, cofinanciados entre la administración provincial --5,73 millones-- y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico --7,75 millones--.

Según ha destacado el presidente de la Diputación, la iniciativa avanza "con paso firme", con "48.000 contadores inteligentes ya instalados", a la espera de poder finalizarlo "en el primer semestre de 2026".

Por su parte, el director provincial del área de Medio Ambiente, Javier Bobe, ha explicado que AquaOurense ofrecerá durante 5 años, hasta 2030, asistencia técnica para el mantenimiento de las instalaciones a las administraciones locales.

Entre las principales incorporaciones, destaca el desarrollo de un proyecto de investigación en el embalse de As Conchas, a través de la digitalización de los "blooms de algas", detectando "cómo se encuentran las masas de agua en cada punto y en tiempo real".

Según el gerente de AquaOurense, Víctor García, el proyecto incluye también la creación de un Centro Inteligente para la Gestión provincial del Agua, que permitirá "centralizar la información, monitorización y soporte técnico para todos los municipios de la provincia".

En esta línea, García también ha destacado la creación de una plataforma para el telecontrol de las instalaciones, que permitirá "unificar la información que llega de toda la provincia y la supervisión y control remoto de las instalaciones".

Así como la "medición inteligente" de 219 puntos de entrega municipal, que permitirán "minimizar las pérdidas de agua", la "optimización del proceso de depuración" o la "implantación de un sistema de ciberseguridad".