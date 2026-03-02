Menor señala que "no entrará" al "circo" que Jácome "pretende hacer" con las candidaturas a la alcaldía en Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, da cuenta de los asuntos aprobados en junta de Gobierno - EUROPAPRESS

OURENSE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha señalado que "no entrará" al "circo" que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, "pretende hacer" con las candidaturas a la alcaldía en la ciudad para las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha trasladado consultado por medios en una rueda de prensa, después de que el regidor ourensano publicase en sus redes sociales una lista de posibles candidatos a las elecciones municipales, incluyendo a Menor como segundo en la lista de populares.

"Candidatos Oposición, prácticamente seguros, Municipales de mayo 2027. PSOE, Natalia Benéitez. BNG, Luís Seara. PP, Ana (de Bande) con Luis (de Pereiro). Sí, Luis Menor, presidente de la Diputación, emulará a Baltar padre yendo de 2 por la ciudad. Los funerales por su eterna oposición serán en junio de 2027", señalaba Pérez Jácome en una publicación de la red social X este pasado sábado.

Ante ello, el líder del PP en Ourense ha recalcado que las candidaturas populares "son serias" y "se tratarán en el seno del partido", el cual "está empeñado en tener las mejores candidaturas". "El alcalde es libre de hacer elucubraciones. Las candidaturas no nos las va a indicar él, en su partido hará lo que le pete", ha añadido.

Asimismo, Menor ha recordado que el PP empieza una "nueva ronda de congresos" por la provincia, el primero de ellos en el municipio ourensano de Larouco este sábado, y "otros cuatro programados en los próximos días". "Seguiremos trabajando en donde tenemos que relanzar el partido con alguna gestora, y en captar gente", ha recalcado.

En esta línea, ha reiterado la reciente incorporación del exfiscal Julián Pardinas en el nuevo grupo de trabajo "Sénior en Acción" encaminado a "sumar a personas ya jubiladas que cuentan con una gran experiencia en diversas materias" para "poner a disposición ese caudal de experiencia" y "reivindicar las demandas propias de los mayores".

Así, Menor ha incidido en que la ciudad de Ourense es "absolutamente estratégica" para el PP y ha destacado que el partido "va a poner a las mejores personas". "Ni se afirma ni se renuncia a nada. Yo, evidentemente estoy muy cómodo en mi alcaldía en Pereiro de Aguiar, pero soy presidente provincial y, por lo tanto, estaré donde me diga el partido", ha añadido.

El líder popular ha asegurado, además, que el partido está "totalmente listo" para incluir a personas no afiliadas en candidaturas municipales. "El carnet no es algo decisivo. Si una persona quiere sumarse al PP, si es válida y merece el respaldo de la agrupación local correspondiente, no hay ningún problema. Queremos personas pegadas al pueblo", ha añadido.