Miembros del PSdeG acusan a la Ejecutiva provincial de influir en el cese del portavoz en O Carballiño

Publicado 30/01/2019 18:13:38 CET

Denuncian que la dirección del partido toma esta decisión porque Adolfo Nogueira prestó "apoyo" y "palabras de cariño" al exsecretario xeral socialista, Pachi Vázquez

OURENSE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSdeG, Francisco Fraga, acompañado de varios portavoces y miembros de ejecutivas de agrupaciones de la comarca de O Carballiño (Ourense), ha denunciado este miércoles en rueda de prensa que la Ejecutiva provincial socialista ha impuesto al alcalde de la localidad ourensana, Francisco Fumega, el cese del portavoz en el Ayuntamiento, Adolfo Nogueira.

"No hay nada que justifique tomar esa decisión. Es una imposición de los órganos provinciales, inmersos y enfrascados en sectarismo y purgas que no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Se empezó en Maceda; yo, como portavoz de la Diputación, por no plegarme y por no tragar lo que no debo tragar, fui cesado. Ahora, continúa en O Carballiño", ha subrayado.

En este sentido, el exportavoz del PSdeG en la Diputación de Ourense ha señalado que no entiende que el regidor "haga caso de estas imposiciones de la Ejecutiva provincial" y "cese a un compañero trabajador, constante y a pie de calle" por haberle prestado "apoyo" y "palabras de cariño" al exsecretario xeral del partido, Pachi Vázquez.

"Tendrá que explicar por qué pretende cesar a un compañero él, a quien tanto ayudó Pachi para conseguir esta Alcaldía. No lo entiendo, tampoco la mayor parte de la ciudadanía de O Carballiño. Pachi fue pidiendo votos por las casas para Francisco Fumega en las anteriores elecciones municipales", ha reseñado Francisco Fraga.

UNA LABOR "IMPECABLE"

A su vez, Fraga ha defendido la trayectoria y la labor "impecable" de Adolfo Nogueira, un compañero que "pasa por una situación complicada" y "que se ha dejado la piel en estos años en el grupo de gobierno", así como "en los cuatro años que ha estado en la oposición", con un "trabajo de despacho y de calle" a favor de la ciudadanía de O Carballiño.

"Fue elegido secretario general de la agrupación de O Carballiño, la segunda más numerosa de la provincia, elegido por los militantes por abrumadora mayoría. Bajo su mandato, en la agrupación se trabaja sin problemas y no hay crítica que transcienda hacia su labor impecable. Aquellas personas que apoyan y tienen palabras de cariño hacia un compañero son purgadas", ha criticado.

"Resulta incomprensible la actitud del alcalde, que toma una decisión personal que le hace daño al partido sin consultar con la agrupación y mucho menos con el grupo de gobierno, que se reunió el pasado lunes", ha añadido Francisco Fraga, quien ha advertido de la "deriva hacia un camino difícil de transitar" tras esta situación en la formación socialista.

PETICIÓN AL ALCALDE

Asimismo, Francisco Fraga ha lamentado que tanto Adolfo Nogueira como los comparecientes en la rueda de prensa se hayan enterado de la decisión del regidor local por los medios de comunicación y por el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de O Carballiño

Con todo, ha asegurado que Adolfo Nogueira "sigue siendo portavoz", ya que el alcalde "puede cesarlo y retirarle sus competencias", pero "el portavoz del grupo lo nombra y decide el grupo", por lo que "tiene que ser el grupo quien tome la decisión". "Por el bien de todos, esperamos que eso no suceda", ha apuntado Fraga.

"No es nada nuevo, no saben entender y respetar a la gente que discrepa y un partido político que se tiene por democrático tiene que hacerlo. Presencié cómo en la Ejecutiva en la que se me cesó se amenazaba con abrirle expediente a Adolfo Nogueira y al alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez", ha recordado.

Finalmente, Fracisco Fraga, en nombre de los presentes, ha pedido al alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, que "recapacite", y ha apelado a la "unidad" y al "diálogo" por "el bien de la agrupación y de la ciudadanía".