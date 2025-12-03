Millán Mon (PP) denuncia en la UE "deficiencias" en el dragado de la ría de O Burgo y pide compensaciones a mariscadores

Archivo - Millán Mon. - PP - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon ha denunciado en el Parlamento Europeo "deficiencias" en el dragado de la ría de O Burgo y ha exigido al Gobierno de España compensaciones económicas para los mariscadores afectados.

Así lo ha trasladado este martes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el marco de una petición que expone las "deficiencias" en el dragado de esta ría, una petición que ha sido defendida por el Patrón Mayor de la cofradía de pescadores de A Coruña.

Por su parte, el eurodiputado gallego ha aprovechado su intervención para destacar el "impacto" de estas "deficiencias" en la actividad marisquera de esta ría, ya que, según la cofradía, "24 de los 27 bancos marisqueros de la zona presentan un estado peor que al inicio de las obras".

"Me consta la ausencia de representación del Estado en las reuniones convocadas por el sector a este respecto. También me consta que el Gobierno central no ha contestado todavía a la carta remitida, en enero de este año, por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia sobre esta materia", ha afeado el eurodiputado al Ejecutivo central.

Con todo, ha exigido "la subsanación de las deficiencias" del dragado al Gobierno de España y ha exigido que este conceda las compensaciones económicas a los mariscadores afectados por las obras de dragado "hasta que se consiga la regeneración productiva de la ría".