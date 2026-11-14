La ministra de Deportes cree que Balaídos dará "mucho que hablar" en el Mundial y dice que el CSD "ayudará" a las sedes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que el estadio de Balaídos dará "mucho que hablar" en el Mundial 2030, subrayando que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "va a estar ayudando" a las ciudades que sean elegidas sedes.

Así lo ha señalado este sábado en una visita a la ciudad olívica, donde ha dado la enhorabuena tanto al Celta de Vigo como al alcalde, Abel Caballero, por ser "predecibles" y por las obras ya desarrolladas en el campo y las que están por llegar. "Me quedo sorprendida de lo que aquí se ha hecho", ha subrayado.

Para ella, Vigo es un "punto clave" de la península ibérica, por lo que el Gobierno ya trabaja para que la ciudad, y el resto de urbes que se han propuesto, sean elegidas por la FIFA como sedes del Mundial. "Yo creo que no vamos a tener problema aquí, en este precioso estadio", ha añadido.

Preguntada por los medios de comunicación sobre si el Gobierno central aportará financiación para las obras de Balaídos; después de que la Xunta insistiese en la importancia de que el Ejecutivo también aportase, en contra de lo que defiende Caballero, que pide un pacto a tres entre Diputación, Ayuntamiento y Xunta; Tolón ha indicado que el CSD "va a estar ayudando" a las sedes del Mundial y ha apuntado a que el resto de administraciones también lo hagan.

Por su parte, el regidor vigués ha sido cuestionado sobre la fecha en la que se reunirán todas las partes para pactar la financiación necesaria para Balaídos, asegurando Caballero que ese encuentro se celebrará antes de las elecciones.

Abel Caballero ha agradecido a Talón la visita a la ciudad justo el día en el que Vigo celebra el encendido de sus luces de Navidad.