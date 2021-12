La ministra de Transportes se compromete con las víctimas de Angrois a estudiar el cese del presidente de la CIAF

El experto en ERTMS Jaime Tamarit participó en la reunión para avisar de que la red aún presenta "aspectos deficitarios" en seguridad

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha comprometido a estudiar la petición de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 de cese del presidente de la Comisión Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Fernando Montes Ponce de León, por "incumplimiento de sus funciones", ocho años después del accidente ferroviario en Angrois (Santiago de Compostela) en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

"La reunión ha sido correcta. Una vez más, como siempre, han intentado escabullirse de lo que le pedíamos, que era claro: el cese del presidente de la CIAF y de los vocales por el incumplimiento de sus funciones", ha manifestado el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, a los medios de comunicación tras el encuentro este jueves en la sede del ministerio, que se ha extendido durante hora y media.

Entre otras alegaciones, la plataforma ha trasladado a la ministra su exigencia del cese del presidente de la CIAF y la necesidad de una investigación independiente sobre lo que sucedió el 24 de junio de 2013, cuando un tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois (Santiago). De las 224 personas que viajaban a bordo, 144 resultaron heridas y 80 fallecieron.

Ocho años después, el caso no ha sido juzgado y está pendiente de apertura de juicio oral con el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif como presuntos responsables de 80 homicidios y 144 delitos de lesión por imprudencia profesional grave.

Es por ello que las víctimas siguen reclamando que se haga un investigación técnica independiente sobre el siniestro ferroviario, como reclama la Unión Europea.

"Ellos siguen con que se va a crear un nuevo organismo de investigación de accidentes, que se está mejorando la seguridad. A nosotros nos parece muy bien, pero nosotros decimos que hay un informe negro sobre blanco que dice que las investigaciones no estaban bien en Angrois; Europa ha dicho que se repita y lo que queremos es que se repita ese informe y que se aprenda de esos errores", ha reclamado.

Según la asociación, en el accidente falló la seguridad porque se desconectó el sistema de seguridad por retrasos, circunstancia que, al igual que otras, no recoge el informe de la CIAF. "El informe de la CIAF miente y dice que no fue por eso. Aquí hubo un enroque de todos los organismos, de CIAF, de Renfe, de Adif, del Gobierno e incluso de la oposición. Entonces no se quiere abrir ese melón", denuncia la plataforma.

CONTENCIOSO

Así las cosas, las víctimas han informado a la ministra de que entregaron este miércoles un escrito de conclusiones en el juzgado contencioso administrativo, como último paso, en el que denuncian a la CIAF y al Ministerio de Transportes, por no acometer una investigación independiente.

"Lo que se puede encontrar la ministra en febrero o marzo es la sentencia del juez, que no sabemos lo que será, pero a lo mejor la sentencia es la que le obliga a cesar a los miembros de la CIAF y a que se lleve a cabo la investigación independiente", ha avisado Domínguez.

TAMARIT

En la cita de este jueves, que se produce a cuatro días de que la propia ministra inaugure el AVE a Galicia junto al Rey y al presidente del Gobierno, los afectados por el accidente de Angrois han estado acompañados por Jaime Tamarit, doctor en Ciencias Físicas y experto en el sistema de seguridad ERTMS.

Tamarit, que participó en la comisión de investigación del siniestro en el Congreso y avisó de que con este sistema el descarrilamiento "nunca" se habría producido, ha avisado este jueves a la ministra de que la red ferroviaria española sigue presentando "aspectos deficitarios" a día de hoy, al "reemplazar" en algunos puntos el ERTMS por el Asfa.

De hecho, sobre la línea de alta velocidad que inaugurará el lunes que viene, la que conecta Madrid con la comunidad gallega, ha constatado que prevé un tramo que ciertos trenes atravesarán con Asfa, lo cual proporciona una seguridad "muy limitada", al ser un sistema cuya seguridad se encuentra "un millón de veces por debajo" de la que otorga el ERTMS.

"La ministra está receptiva. Veremos el influjo de la gente que le rodea", ha señalado Jaime Tamarit, en declaraciones a Europa Press. En la reunión han participado, asimismo, la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y la presidenta de Adif y el presidente de Renfe, entre otros.