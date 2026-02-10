Muere el actor Gonzalo Rei Chao, popular rostro de series gallegas como 'Padre Casares'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Gonzalo Rei Chao, conocido por interpretar distintos papeles en populares series gallegas, como el de padre Crisanto en 'Padre Casares', ha fallecido este martes.

La Academia Galega do Audiovisual ha lamentado el fallecimiento de este actor que participó en numerosas series, películas y proyectos de doblaje.

Además, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia ha lamentado la del intérprete. "Desde la AAAG queremos dar el pésame y acompañar a su familia y amistades. Que la tierra le sea leve", señalan.