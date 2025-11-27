Muere en Cuntis (Pontevedra) un anciano que viajaba de copiloto en un coche que colisionó contra un camión

Archivo - Aviso de la Axencia Galega de Emerxencias. - 112 - Archivo

PONTEVEDRA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un anciano ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en Cuntis (Pontevedra), consistente en la colisión de un coche y un camión. La conductora del vehículo ha resultado herida de gravedad.

El 112 Galicia ha informado de que recibió el aviso a las 18.00 horas, facilitado por el propio conductor del camión implicado en el accidente.

El suceso tuvo lugar en la N-640, a su paso por Troáns, a la altura del kilómetro 219. En la llamada inicial, el camionero informaba de una colisión frontal con un turismo y advertía de la posible presencia de personas atrapadas en su interior.

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia, se movilizó a los bomberos de Vilagarcía y al GES de A Estrada, que se encargaron de liberar a los dos ocupantes del vehículo empleando herramientas de excarcelación.

El copiloto falleció en el lugar, mientras que la conductora fue evacuada por el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al centro hospitalario de referencia.

Asimismo, se informó de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil, que colaboraron en los trabajos de atención y seguridad en la zona.

SINIESTRO EN TUI

El 112 también ha informado de un accidente en Tui en el que uno de los ocupantes de un vehículo tuvo que ser excarcelado por los equipos de intervención.

A las 18.05 horas, el 112 Galicia recibió una nueva llamada en la que un particular alertaba de que un coche había chocado contra una vivienda en la PO-342, en Rebordáns. El informante señalaba, además, la posibilidad de que hubiese una persona atrapada en su interior.

Así se activó un operativo con la participación del 061, los Bomberos de O Porriño, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia confirmaron que se había producido una colisión entre dos vehículos, resultando uno de ellos desplazado e impactando contra una casa. Dos personas resultaron heridas, una en cada turismo, y una de ellas tuvo que ser excarcelada.