Muere el exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro

El exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, que fue secretario de Organización del PSdeG con Emilio Pérez Touriño, ha fallecido en las últimas horas a los 73 años de edad, según han confirmado fuentes socialistas.

Louro, licenciado en Ciencias Químicas por la USC, ejerció como profesor y desempeñó diversas responsabilidades políticas desde finales de los años 80. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004, y secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004.

Entre 2004 y 2009 ejerció como diputado por Pontevedra en el Congreso y, tras las municipales de 2007, también desempeñó su labor como concejal de Promoción Económica en Pontevedra, en el gobierno bipartito BNG-PSdeG.

En 2009 renunció a las actas de diputado y concejal para asumir la responsabilidad como Delegado del Gobierno en Galicia, y dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las elecciones municipales en Pontevedra. Tras esa etapa municipal, se retiró de la primera línea política.