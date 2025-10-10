Muere un hombre de 75 años en un accidente de motocultor en Caldas

PONTEVEDRA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha fallecido en un accidente de motocultor ocurrido este viernes en el municipio pontevedrés de Caldas, en la parroquia de Saiar.

Según informan fuentes próximas a la investigación a Europa Press, el hombre se encontraba tirado en el suelo con una herida en la cabeza al lado del vehículo y sin signos de violencia, por lo que se cree que falleció debido a un accidente.

Una vecina dio la alerta al 112 sobre las 13,30 horas de que había un hombre tirado en una finca. Hasta el lugar se desplazaron el 061, la Guardia Civil y Policía Local, entre otros medios.