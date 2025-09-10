Muere un hombre tras un incendio en una casa abandonada en Aranga (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en las últimas horas al registrarse un incendio en una casa deshabitada del municipio coruñés de Aranga, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El siniestro ocurrió sobre las 2.00 horas de la madrugada, cuando varios particulares llamaron a Emergencias para alertar sobre un incendio en una casa, en en el lugar de Pedramaior, al lado de otra vivienda y de una granja.

El CIAE 112 Galicia informó a los bomberos de Betanzos y al GES de Curtis, que acudieron al lugar. Una vez en la zona, informaron de que había una persona en el interior de la casa y que posiblemente habría fallecido, algo que confirmaron después los servicios de Emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. La vivienda ardió por completo.