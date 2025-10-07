Muere un hombre mientras manejaba un tractor en Melide (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido mientras manejaba un tractor en Melide (A Coruña) en la tarde de este martes. Los equipos de intervención barajan la posibilidad de que la persona sintiera una indisposición antes de chocar contra un muro, según informa el 112.

El suceso ocurrió cerca de las 19,00 horas en Furelos, Melide, según indicó al 112 personal del 061.

La persona que alertó explicó que el hombre iba a pesar mercancía a la cooperativa y que pudo sufrir una indisposición previa porque, en lugar de frenar, aceleró y chocó contra un muro.

Por su parte, el equipo médico tenía en marcha una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, que, sin embargo, fue anulada porque enseguida se confirmó el fallecimiento del hombre.

Además de los sanitarios, al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Arzúa, que volvieron a su base en cuanto confirmaron que la víctima estaba accesible.