Muere un hombre tras ser apuñalado en la antigua estación de buses de Vigo

VIGO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la tarde de este jueves en Vigo tras ser apuñalado en el entorno de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid.

Tal como han informado fuentes de la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido poco después de las 19.00 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por una mujer.

La presunta homicida ya ha sido detenida por dicho cuerpo de seguridad. Hasta el punto se ha desplazado la policía científica y judicial, que ya investiga los hechos.