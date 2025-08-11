Muere un motorista 38 años tras chocar contra un guardarraíl en Oímbra

Accidente en Oímbra con un motorista fallecido - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 38 años ha fallecido tras chocar contra un guardarraíl a su paso por el municipio ourensano de Oímbra.

Según informa la Guardia Civil, el accidente se produjo en la OU-1011 (Verín-Oímbra) a la altura del kilómetro 1,100, en Ponte Oímbra, con un salida de vía por el margen derecho de la moto Honda y posterior choque contra la barrera de protección metálica.

El motorista, vecino de Oímbra y único ocupante del vehículo, hacía uso del casco como elemento de protección.