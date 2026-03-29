Muere un motorista de 48 años tras salirse de la vía y colisionar con una bionda en Riós (Ourense)

Muere un hombre de 48 años tras salirse la vía con su motocicleta en Riós, Ourense. - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

OURENSE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha muerto este domingo tras salirse de la vía con su motocicleta a la altura del término municipal de Ríos (Ourense).

Según informa la Guardia Civil, el accidente se ha producido a las 20.16 horas, en el kilómetro 0,5 de la OU-P-0000 (As Ferreiras-Romariz), y no hubo otros vehículos implicados.

El hombre, vecino de Romariz, se ha salido de la vía por el margen derecho y ha colisionado con la bionda mientras conducía una motocicleta Kawasaki Z750. La víctima hacía uso de casco de protección, si bien el mismo ha salido despedido en el momento del siniestro.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Verín y los servicios médicos, que no pudieron salvarle la vida.