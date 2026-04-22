Muere un operario en Covelo (Pontevedra) al caerle un árbol encima

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).
Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 11:14
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    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un trabajador ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle un árbol encima en el municipio pontevedrés de Covelo.

   El accidente ocurrió sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós, según informa el 112 Galicia.

   Fueron avisados los Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea. También se movilizó personal del 061, que ya tenían constancia del suceso.

   Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

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