Muere un vecino de As Neves (Pontevedra) en un incendio en su vivienda

VIGO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de As Neves de 47 años de edad, J.A.L.P., ha fallecido en la mañana de este martes tras declararse un incendio en su vivienda en la parroquia de Taboadexa, en este municipio pontevedrés.

Según han informado fuentes de Emergencias, varios vecinos dieron la alarma sobre las 7.00 horas, alertando de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda y de que podría haber una persona en el interior.

Los propios vecinos fueron los primeros en actuar para sofocar las llamas, y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, de Guardia Civil y del 061.

Así, acudió hasta el punto una ambulancia asistencial con el médico de la zona, pero a su llegada el ocupante de la vivienda estaba ya fallecido.