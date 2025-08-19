Las muertes atribuibles al calor en Galicia se elevan a 351 desde el inicio del verano, 156 en el mes de agosto

Archivo - Termómetro en el parque de San Lázaro, a 8 de agosto de 2023, en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las muertes atribuibles al calor en Galicia han alcanzado, desde el principio de la temporada de verano, los 351 decesos, según los datos del sistema MoMo, de monitorización de la mortalidad diaria, del Instituto de Salud Carlos III, que considera el 15 de mayo como inicio del período estival.

Esos datos, estimaciones elaboradas a partir de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (en este caso por exceso), reflejan que, desde el 15 de mayo, 351 personas han fallecido en Galicia por causas asociadas al calor, más de 150 de ellas en el mes de agosto.

Así, los días del 5 a 11 de agosto son los que recogen los 'picos' de mortalidad, con jornadas en las que se han notificado hasta 12 y 13 óbitos.

En el mismo período, desde el 15 del mayo al 18 de agosto, se registraron en toda España 2.635 muertes atribuibles a las altas temperaturas.