Un muerto tras una colisión múltiple en Vilaboa (Pontevedra)

Publicado 05/04/2019 19:43:57 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este viernes durante el traslado a un centro hospitalario tras sufrir un accidente con varios vehículos implicados en el municipio pontevedrés de Vilaboa, según informa el 112.

El 112 apunta que, tras el siniestro, una persona tuvo que ser excarcelada, mientras que otras tres resultaron heridas de diversa consideración. El impacto se produjo entre dos turismos y un camión en la N-554, a su paso por la parroquia de Santo Adrián de Cobres, en Vilaboa.

Un particular avisó poco antes de las 14,00 horas de los hechos, registrados en la carretera del puente de Rande, dirección Pontevedra. Dos de los ocupantes de uno de los coches quedaron atrapados tras el impacto y, según el alertante, uno de ellos parecía estar herido de gravedad.

Fue solicitada la colaboración de los servicios sanitarios, de los Bombeiros do Morrazo y de Pontevedra, de la Guardia Civil de Tráfico, de los voluntarios de Protección Civil de Vilaboa y del servicio de mantenimiento de las carreteras.

Debido a la gravedad del accidente, el 061 consideró la posibilidad de movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago, aunque finalmente se descartó su intervención por las condiciones meteorológicas.

Unha vez rematada a labor de excarceración, os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Morrazo confirmaron a liberación do condutor dun dos turismos sinistrados. Os demais ocupantes dos outros vehículos encontrábanse liberados e accesibles.

Finalmente, catro persoas feridas foron trasladas ao centro hospitalario de referencia polos servizos sanitarios de emerxencia.