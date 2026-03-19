Una mujer resulta herida tras volcar su coche en Covelo (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves tras volcar su coche a la altura de Paraños, en Covelo (Pontevedra) y tuvo que ser liberada por los bomberos de Ponteareas, según informa el 112.

En concreto, el accidente se produjo en el kilómetro 633 de la N-120 y fue un particular el que dio el aviso al hilo de las 9,00 horas, señalando que la única implicada permanecía atrapada.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, el GES-SPEIS de Ponteareas y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Tras ser liberada por los equipos de emergencias, la mujer fue evacuada en ambulancia al hospital.