Municipios gallegos buscan socorristas ante la falta de cobertura del servicio en algunas playas: "Hay déficit"

Ampliar el período de prestación del mismo o mejorar las condiciones laborales son algunas de las propuestas para abordar el problema

A CORUÑA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha iniciado el verano con amplío uso de los arenales, tras unos días de intenso calor, pero sin socorristas en todas las playas por la imposibilidad de cubrir las plazas convocadas y a la espera de que se puedan completar en los próximos días.

Para abordar este problema, desde la Federación de Socorristas de Galicia abogan por hacer más atractivo el sector, con más tiempo de cotización y contratación desde mediados de junio o incluso antes.

Desde Valdoviño, su alcalde, Alberto González, afirma que han llevado a cabo dos procesos selectivos con la elección de 19 personas, del total de 33 que necesitan. Con ello, tendrán socorristas en cuatro arenales (Frouxeira, Pantín, Baleo y la de O Río) de un total de 17 que hay.

El regidor, aunque se muestra confiado en que incorporarán a más la próxima semana, señala que el hecho de que el municipio cuente con arenales más peligrosos que otros de Galicia puede ser una de las causas que desanime a estos trabajadores a elegir este lugar como opción.

Frente a lo que sí hacen otros municipios, en Valdoviño no tienen externalizado el servicio aunque el alcalde no descarta hacerlo "para complementar si hace falta". En su caso, recuerda que cuentan con ayudas de la Xunta y que el personal para este tipo de trabajo debe venir del INEM.

"Estamos condicionados a eso", señala para incidir, por otra parte, en lo que considera como una "exigencia excesiva" en relación a los cursos que deben realizar los futuros profesionales. "Son muy férreos", afirma para exponer lo que supone cumplirlos para gente joven que está estudiando.

OTROS AYUNTAMIENTOS

En el caso de Vilagarcía, explican que hay 10 socorristas ya trabajando y que se hizo una nueva convocatoria para elegir los dos que faltan para la cobertura de los arenales. "Si no fuera posible, la actividad se centraría en A Concha-Compostela y Campanario (Bamio), que son las que tienen bandera azul y una obligatoriedad de servicio de socorrismo asociada".

"La intención es llegar a los doce para que O Preguntoiro (Vilaxoán) también pueda contar con ese servicio". "El problema con el que se encuentra Vilagarcía es el de todos los ayuntamientos turísticos: la escasez de socorristas a pesar de que en los últimos años se rebajaron las exigencias para acceder a este trabajo porque antes la situación era todavía peor".

En A Coruña, confirman que han podido cubrir las plazas sin problema. Sus arenales contarán con 60 socorristas, una cifra similar a otros años. En Sada, con en torno a quince, la temporada de socorristas empezó el 1 de julio -- no en todos los municipios es igual, algunos lo adelantan a mediados de junio -- y se prolongará hasta el 15 de septiembre.

"No hubo problema porque se contrató el año pasado por un periodo de dos años", aseveran sobre la cobertura de plazas para los arenales de Las Delicias, Playa Nova, Curro y San Pedro.

Sanxenxo, otro municipio que recibe a numerosos visitantes en verano cada año, cuenta con un total de 83 socorristas y sanitarios repartidos en las 17 playas con bandera azul desde el 1 de julio. Antes, desde mediados de junio, ya había este servicio a jornada completa en Areas, Silgar, Canelas y Montalvo, playas con más afluencia.

"Desde el primer fin de semana de junio ya hubo socorristas en estas playas los fines de semana", exponen desde el consistorio frente a lo que ocurre en otros municipios que no cuentan con efectivos en todos los arenales. En su caso, externalizaron el servicio en 2021 "cuando se detectaron problemas de contratación, desde entonces no hay ningún problema".

CARENCIAS

Aunque desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) afirman que se inició la temporada estival con más socorristas que el año pasado, con 4.500 inscritos en el registro de la Xunta, -- un 13% más que en 2024 --, apuntan todavía a "carencias" por resolver a pesar de la flexibilización de condiciones para el acceso profesional.

Sin embargo, inciden en que varios ayuntamientos tuvieron que decidir perder banderas azules en playas por no poder garantizar a estos profesionales. A eso añaden, como la Federación de Socorrismo, el corto periodo del servicio. "De los más de 40 ayuntamientos costeros gallegos, no llegan a 40 los que disponen en junio del servicio".

"Cada vez se adelanta más la presencia de bañistas en las playas porque se adelanta la llegada del calor por lo que la lógica de poder ampliar la duración del servicio choca con la realidad de las dificultades económicas", indican en relación a los recursos de los ayuntamientos, procedimientos administrativos o precios de la vivienda para los trabajadores.

La Fegamp subraya que la Xunta adelantase este año la convocatoria de la orden de ayudas, pero lamenta que la partida de un millón y medio de euros no se incrementase, cuestión que, precisan, reclaman los ayuntamientos. Todo ello de cara a dotar del servicio en todas las playas e incidir en la prevención para evitar riesgos.

FEDERACIÓN DE SOCORRISMO

Por su parte, la presidenta de la Federación de Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "la situación mejoró ligeramente este año" pero añade que "sigue habiendo déficit" de estos profesionales en algunas zonas.

"Piscinas que aún no pueden abrir, playas que no tienen socorristas porque no encuentran y en algunas no tienen todos los necesarios", resume para aseverar que se constata una "ligera mejoría" pero no como para decir que se acabó la "escasez".

Cuestionada sobre la solución, asegura que "es hacer más atractivo el sector" y que los que optan por esta actividad, fundamentalmente jóvenes, tengan "más días de cotización". "En vez de dedicarse a Salvamento, se dedican a otras profesiones en las que pueden estar más tiempo contratados". "Hay en muchos sitios que están menos de dos meses y no les compensa", apunta al aludir a la formación que precisan.

Además, explica que una parte opta por irse a otros lugares como Canarias y apunta que las zonas que empiezan la temporada a 15 de junio, hasta el 15 de septiembre, no tienen problemas en encontrar profesionales, pero que sí se da más esta problemática en los que empiezan más tarde, a partir del 1 de julio. "En mayo ya hace buen tiempo", señala al aludir a la ampliación del servicio.