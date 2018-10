Muñoz (PP) cree que "la gran encuesta" del 24 de mayo "pondrá a cada uno en su sitio"

Publicado 27/04/2015 14:10:16 CET

Apuesta por medidas de "buen gobierno" para tener las "manos limpias y la conciencia tranquila"

VIGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, ha restado importancia este lunes a la encuesta de Sondaxe para 'La Voz de Galicia', que señala que perdería cinco ediles, y ha insistido en que "la gran encuesta" del 24 de mayo "pondrá a cada uno en su sitio".

Así lo ha manifestado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha indicado que los sondeos "son referencias" que la animan "a seguir trabajando para llegar a todos los vigueses".

Sobre el escaso conocimiento de la candidata entre los ciudadanos, Muñoz ha proclamado: "No quiero que me conozcan a mí solo, sino mi proyecto para la ciudad". "Vamos a aprovechar cada minuto que queda hasta las elecciones (para dar a conocer ese proyecto), porque estamos convencidos de que es el proyecto que representa el futuro de Vigo", ha añadido.

Por otra parte, y en relación con su futuro político pase lo que pase el 24 de mayo, Elena Muñoz ha insistido en que su compromiso no es con el presidente de la Xunta y de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "sino con todos los vigueses". En esa línea, ha reiterado que trabajará por la ciudad "en el lugar que los vigueses decidan".

AEROPUERTOS

Durante el coloquio posterior a su intervención, y a preguntas de los asistentes sobre la política de ayudas para las aerolíneas, Muñoz ha señalado que "no se puede dar ayudas indiscriminadamente para conseguir vuelos que no demanda la sociedad".

Según la candidata popular, "hay mucho trabajo por hacer en política aeroportuaria", y ha recordado que "hay que sentarse", porque "la clave está en el diálogo", para afrontar el futuro de las tres terminales gallegas y, en concreto, la de Vigo.

BUEN GOBIERNO

Muñoz también se ha referido, a preguntas durante el coloquio, a las medidas que promete para luchar contra la corrupción. Así, ha señalado que el actual gobierno tiene varios procedimientos judiciales en marcha y, ante las preguntas sobre esos asuntos, "la única respuesta es el silencio".

Por ello, ha recordado que su programa electoral incluye medidas de "buen gobierno", como la publicación de los contratos públicos, o la creación de una comisión de control de las concesionarias. "Cuando se da información es que no hay nada que ocultar. Si no la das y no contestas a las preguntas, das a entender que ocultas algo", ha interpretado, al tiempo que ha apostado por las "manos limpias y la conciencia tranquila".

OTRAS PROPUESTAS

La candidata del PP ha repasado algunas de las propuestas programáticas de su partido, y ha hecho hincapié en la necesidad de promover medidas para la recuperación económica, como ayudas fiscales a las empresas (como bonificaciones de hasta el 95 por ciento en el IBI y el IAE), creación de viveros, simplificación de la administración o políticas de empleo.

Muñoz también ha abogado por reforzar las políticas sociales y bajar los impuestos porque "hay margen". Asimismo, ha criticado la política de inversiones del actual gobierno y los 160 millones de euros dedicados a reformas de calles. "No podemos seguir pensando en la administración local como simple generadora de aceras y flores, tiene que ser algo más", ha subrayado.

La candidata del PP ha repetido también un mensaje presente en todos sus discursos: el de que Vigo debe "recuperar liderazgo" y dejar de ser una ciudad "aislada" y "enfrentada" con el resto de administraciones, porque eso le hace perder "oportunidades".