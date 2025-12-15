Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera, primeros artistas confirmados del Morriña Fest 2026

Primeros artistas confirmados del Morriña Fest 2026 - MORRIÑA FEST

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Morriña Fest ha desvelado este lunes a los primeros artistas confirmados para su edición de 2026, que se celebrará los días 24 y 25 de julio en el puerto de A Coruña y que contará con las actuaciones de Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera.

En concreto, las entradas para esta nueva edición saldrán a la venta este martes a las 12.00 horas en la página web oficial del festival, al que la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, ha ensalzado como "una de las citas más importantes del calendario estival gallego y también en el conjunto del noroeste de España".

En este sentido, la regidora también ha destacado la elección del porto de A Coruña para la celebración de los conciertos, "un emplazamiento que está ganando peso año tras año y que ya está consolidado e identificado como escenario de grandes actuaciones y eventos culturales".

Con todo, la organización del festival ha subrayado en un comunicado este primer avance "es solo el comienzo", ya que más artistas se anunciarán próximamente, "completando un cartel pensado para públicos diversos".

"Con este primer avance, el Morriña Fest refuerza su identidad como una cita imprescindible del verano gallego, combinando grandes estrellas internacionales, artistas consagrados y referentes actuales de la escena musical", ha resaltado.